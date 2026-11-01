Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılarına yüzde 200 oranında bedelsiz pay dağıtacak. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Mercan Kimya (MERCN), 2 Kasım Pazartesi günü bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. İşlemle birlikte yatırımcıların sahip olduğu pay adedi üç katına çıkacak. Peki, MERCN bedelsiz sermaye artırımı ne zaman, 100 lotu olan kaç lot alacak?

MERCN YÜZDE 200 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN), 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 190 milyon 370 bin 946 TL olan çıkarılmış sermaye, 380 milyon 741 bin 892 TL artırılarak 571 milyon 112 bin 838 TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımının tamamı şirketin iç kaynaklarında bulunan hisse senedi ihraç primi hesabından karşılanacak.

SPK, şirketin 4 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı başvuruyu 16 Ekim 2026'da onaylamıştı.

MERCN HİSSESİ OLANLAR KAÇ LOT BEDELSİZ ALACAK?

Yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar, sahip oldukları her 1 lot için 2 lot ilave pay alacak.

Böylece yatırımcıların toplam pay adedi üç katına çıkacak.

Örnek hesaplama:

10 lotu olan yatırımcının 30 lotu olacak.

100 lotu olan yatırımcının 300 lotu olacak.

500 lotu olan yatırımcının 1.500 lotu olacak.

1.000 lotu olan yatırımcının 3.000 lotu olacak.

5.000 lotu olan yatırımcının 15.000 lotu olacak.

Yatırımcılar bedelsiz paylar için ayrıca ödeme yapmayacak.

MERCN BEDELSİZ PAYLARI HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Mercan Kimya'nın açıkladığı takvim şöyle:

Hak kullanım başlangıç tarihi: 2 Kasım 2026 Pazartesi

2 Kasım 2026 Pazartesi Kayıt tarihi: 3 Kasım 2026 Salı

3 Kasım 2026 Salı Payların hesaplara geçiş tarihi: 4 Kasım 2026 Çarşamba

4 Kasım 2026 Çarşamba Bedelsiz sermaye artırımı oranı: Yüzde 200

2 Kasım'da hisseler bedelsiz pay alma hakkı kullanılmış olarak işlem görmeye başlayacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HİSSE FİYATINI NASIL ETKİLER?

Yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı sonucunda dolaşımdaki pay sayısı artarken, hisse fiyatı da teorik olarak aynı oranda düzeltilir.

Örneğin sermaye artırımı öncesinde 30 TL olan bir hissenin teorik düzeltilmiş fiyatı 10 TL olur.

Yatırımcının elindeki 100 lot 300 lota yükselse de yalnızca bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle yatırımının toplam piyasa değeri artmaz.

Gerçek işlem fiyatı ise piyasadaki arz ve talebe göre değişebilir.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek mevcut ortaklarına ek pay dağıtmasını sağlıyor.

Mercan Kimya'nın yüzde 200'lük artırımıyla çıkarılmış sermayesi 571,1 milyon TL'ye ulaşacak.

İşlem, şirketin kasasına yeni nakit girişi sağlamayacak ve yatırımcılardan ek ödeme talep edilmeyecek.

MERCN HİSSESİ EKİM AYINI NASIL TAMAMLADI?

Mercan Kimya (MERCN) hissesi, ekim ayında yüzde 24,79 değer kaybederek 8,16 TL seviyesine geriledi. Eylül ayını 10,85 TL'den tamamlayan hisse, yeni haftaya yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımıyla başlayacak.

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