Borsa İstanbul'da işlem gören Sasa Polyester (SASA) hisselerinde ekim ayının aracı kurum dağılımı belli oldu. Ekim ayında İş Yatırım 234,3 milyon lotla en fazla net alım yapan kurum olurken, HSBC 451,3 milyon lotla en yüksek net satışı gerçekleştirdi. Bank of America'nın 336,6 milyon lotluk net satışı da dikkat çekti. İşte SASA hissesinde ekim ayında en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar...

SASA HİSSESİNDE EKİM AYINDA EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

SASA hissesinde ekim ayında en yüksek net alım 234 milyon 342 bin 672 lot ile İş Yatırım üzerinden gerçekleştirildi.

İş Yatırım'ı 182 milyon 27 bin 477 lot ile Oyak Yatırım ve 179 milyon 964 bin 66 lot ile Tacirler Yatırım izledi.

Garanti Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım da en fazla net alım yapan ilk beş kurum arasında yer aldı.

SASA hissesinde ekim ayında en fazla net alım yapan 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net alım (lot) Dağılım İş Yatırım 234.342.672 %19,435 Oyak Yatırım 182.027.477 %15,096 Tacirler Yatırım 179.964.066 %14,925 Garanti Yatırım 135.286.024 %11,220 Yapı Kredi Yatırım 126.233.530 %10,469 İlk 5 toplam 857.853.769 %71,145

En fazla net alım yapan ilk beş kurumun toplam net alımı 857 milyon 853 bin 769 lot olarak gerçekleşti. Bu kurumların net alımlardaki payı yüzde 71,145'e ulaşırken, ekrandaki ağırlıklı ortalama maliyet 1,673 TL olarak kaydedildi.

SASA HİSSESİNDE EKİM AYINDA EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

SASA hissesinde ekim ayında en fazla net satış yapan kurum HSBC oldu.

HSBC üzerinden 451 milyon 279 bin 430 lot net satış gerçekleşirken, Bank of America 336 milyon 559 bin 283 lotla ikinci sırada yer aldı.

Yatırım Finansman, Marbaş Menkul Değerler ve QNB Yatırım da en fazla net satış yapan kurumlar arasında bulundu.

SASA hissesinde ekim ayında en fazla net satış yapan 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net satış (lot) Dağılım HSBC 451.279.430 %37,426 Bank of America 336.559.283 %27,912 Yatırım Finansman 76.869.996 %6,375 Marbaş Menkul Değerler 67.010.350 %5,557 QNB Yatırım 66.422.563 %5,509 İlk 5 toplam 998.141.622 %82,780

En fazla net satış yapan ilk beş aracı kurumun toplam net satışı 998 milyon 141 bin 622 lot oldu.

Bu kurumlar, net satışların yüzde 82,780'ini oluştururken ağırlıklı ortalama işlem maliyeti 1,697 TL olarak kaydedildi.

HSBC VE BANK OF AMERICA'NIN SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Ekim ayında SASA hissesinde en fazla net satış yapan iki aracı kurum HSBC ve Bank of America oldu.

HSBC'nin 451,3 milyon lotluk ve Bank of America'nın 336,6 milyon lotluk net satışları toplamda yaklaşık 787,8 milyon lota ulaştı.

Alım tarafında ise İş Yatırım, Oyak Yatırım ve Tacirler Yatırım'ın toplam net alımı yaklaşık 596,3 milyon lot olarak gerçekleşti.

SASA HİSSESİ EKİM AYINI NASIL TAMAMLADI?

SASA Polyester (SASA) hissesi, ekim ayında yüzde 19,44 değer kaybederek 1,45 TL seviyesine geriledi. Eylül ayını 1,80 TL'den tamamlayan hissede, ekim boyunca satış yer yer baskısı görüldü.

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