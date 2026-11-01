Borsa İstanbul'da ekim ayının sona ermesiyle birlikte HSBC'nin en fazla net alım ve net satış yaptığı hisseler belli oldu. Aracı kurum verilerine göre HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 1,27 milyar TL'lik net alım kaydedildi. Alım tarafında Yapı Kredi (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) ilk iki sırada yer alırken satışlarda SASA Polyester (SASA) ve Türk Hava Yolları (THYAO) öne çıktı. İşte HSBC'nin ekim ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse...

HSBC'NİN EKİM AYINDA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC üzerinden ekim ayında en fazla net alım gerçekleştirilen 5 hisse şöyle sıralandı;

Hisse Net Alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) YKBNK 1.090.615.672,80 17,42 35,968 AKBNK 1.032.321.522,25 16,49 67,174 TURSG 561.043.117,14 8,96 4,146 VAKBN 482.100.225,82 7,70 33,11 ISCTR 453.594.462,92 7,25 12,554 Diğer 2.640.508.125,31 42,18 -

HSBC'nin net alımlarında ilk sırada 1,09 milyar TL ile YKBNK yer aldı. AKBNK ise 1,03 milyar TL'lik net alımla ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sıradaki TURSG'de 561 milyon TL'lik net alım gerçekleşirken VAKBN ve ISCTR hisseleri de ilk beşte yer aldı.

Bankacılık hisselerinde 3 milyar TL'yi aşan alım

HSBC üzerinden YKBNK, AKBNK, VAKBN ve ISCTR hisselerinde gerçekleştirilen toplam net alım yaklaşık 3,06 milyar TL'ye ulaştı.

Böylece HSBC'nin ekim ayındaki en fazla net alım yaptığı beş hissenin dördünü bankacılık sektörü şirketleri oluşturdu.

HSBC'NİN EKİM AYINDA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

HSBC üzerinden ekim ayında en fazla net satış gerçekleştirilen 5 hisse ise şöyle;

Haklısın, yüzde, maliyet ve "Diğer" satırlarını eksik bırakmışım. Görseldeki tüm verilerle tamamlıyorum.

Hisse Net Satım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) SASA -744.843.371,95 14,93 1,651 THYAO -692.269.681,65 13,88 264,758 TRALT -558.116.356,08 11,19 42,196 SAHOL -396.725.309,80 7,95 86,807 CCOLA -380.643.876,50 7,63 78,025 Diğer -2.215.168.641,00 44,41 -

Satış tarafında 744,84 milyon TL ile SASA ilk sırada yer aldı.

SASA'yı 692,27 milyon TL'lik net satışla THYAO takip ederken TRALT hisselerinde de 558,12 milyon TL'lik net satış gerçekleşti.

SAHOL ve CCOLA ise sırasıyla 396,73 milyon TL ve 380,64 milyon TL'lik net satışlarla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.

HSBC EKİM AYINI 1,27 MİLYAR TL NET ALIMLA TAMAMLADI

Ekim ayı boyunca HSBC üzerinden gerçekleştirilen hisse işlemlerinde 1,27 milyar TL net alım kaydedildi.

Alım tarafında YKBNK ve AKBNK'nin toplam 2,12 milyar TL'yi aşan net alım tutarı dikkat çekerken satışlarda SASA ve THYAO öne çıktı.

HSBC'NİN HİSSE İŞLEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

HSBC üzerinden gerçekleştirilen alım ve satımlar, Borsa İstanbul'da aracı kurum bazındaki para akışını değerlendirmek isteyen yatırımcılar açısından önemli göstergeler arasında bulunuyor.

Özellikle bankacılık hisselerindeki yüksek tutarlı net alımlar, ekim ayında HSBC kanalı üzerinden bu sektörde oluşan alım yoğunluğunu ortaya koyuyor.

Bununla birlikte aracı kurum işlemleri, hisselerin gelecekteki fiyat yönüne ilişkin tek başına belirleyici bir gösterge olarak değerlendirilmiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.