Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. Mahmut Sütcü'nün görevden alınmasının ardından yapılan atamayla birlikte kurulun üst yönetiminde de değişikliğe gidildi. Peki, yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı kimdir, kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulundu?

SPK'DA ÜÇ ÜST DÜZEY ATAMA YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sermaye Piyasası Kurulu'nun yönetim kadrosuna üç isim atandı.

Atama kararına göre;

SPK Başkanı: Muhsin Atcı

Muhsin Atcı SPK Başkan Vekili: Ersin Başar Ekmekci

Ersin Başar Ekmekci SPK Kurul Üyesi: Yasemin Girici

Söz konusu atamalar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.

MAHMUT SÜTCÜ YAKLAŞIK BEŞ AY GÖREVDE KALDI

SPK'nın önceki başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı.

9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanlığına getirilen Sütcü, yaklaşık beş ay boyunca kurul başkanlığı görevini yürütmüştü.

Sütcü'nün görevden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna Muhsin Atcı'nın atanmasıyla SPK'da yeni yönetim dönemi başladı.

YENİ SPK BAŞKANI MUHSİN ATCI KİMDİR?

1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Muhsin Atcı, ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda elde ettiği başarıyla İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlayan Atcı, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.

Atcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora çalışmalarına devam ederken ABD'de bulunduğu dönemde Dünya Bankasında da staj yaptı.

MUHSİN ATCI DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kamu sektöründeki meslek hayatına 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Muhsin Atcı, ilerleyen yıllarda vergi denetimi ve kamu mali yönetimi alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

Atcı'nın kariyerindeki görevler ve tarihleri şöyle;

2003: Vergi Denetmen Yardımcısı

Vergi Denetmen Yardımcısı 2005: Stajyer Gelirler Kontrolörü

Stajyer Gelirler Kontrolörü 2008: Gelirler Kontrolörü

Gelirler Kontrolörü 2010: İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı 2011: Vergi Müfettişi

Vergi Müfettişi 15 Eylül 2014 - 7 Temmuz 2017: Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı

Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı 31 Temmuz 2017 - 18 Nisan 2019: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı 7 Ekim 2023: Vergi Denetim Kurulu Başkanı

Vergi Denetim Kurulu Başkanı 1 Kasım 2026: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

2019 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Atcı, daha sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Gürok Grubu bünyesinde vergi, mali işler ve risk yönetimi alanlarında görev aldı.

7 Ekim 2023 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına atanan Atcı, yaklaşık üç yıl bu görevi yürüttü.

1 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 2026/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Muhsin Atcı, evli ve üç çocuk babasıdır.