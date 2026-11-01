Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Muhsin Atcı atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SPK yönetimi değişti. İşte yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı'nın hayatı ve kariyeri.
Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. Mahmut Sütcü'nün görevden alınmasının ardından yapılan atamayla birlikte kurulun üst yönetiminde de değişikliğe gidildi. Peki, yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı kimdir, kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulundu?
SPK'DA ÜÇ ÜST DÜZEY ATAMA YAPILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sermaye Piyasası Kurulu'nun yönetim kadrosuna üç isim atandı.
Atama kararına göre;
- SPK Başkanı: Muhsin Atcı
- SPK Başkan Vekili: Ersin Başar Ekmekci
- SPK Kurul Üyesi: Yasemin Girici
Söz konusu atamalar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.
MAHMUT SÜTCÜ YAKLAŞIK BEŞ AY GÖREVDE KALDI
SPK'nın önceki başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı.
9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanlığına getirilen Sütcü, yaklaşık beş ay boyunca kurul başkanlığı görevini yürütmüştü.
Sütcü'nün görevden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna Muhsin Atcı'nın atanmasıyla SPK'da yeni yönetim dönemi başladı.
YENİ SPK BAŞKANI MUHSİN ATCI KİMDİR?
1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Muhsin Atcı, ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda elde ettiği başarıyla İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı.
Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlayan Atcı, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.
Atcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora çalışmalarına devam ederken ABD'de bulunduğu dönemde Dünya Bankasında da staj yaptı.
MUHSİN ATCI DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Kamu sektöründeki meslek hayatına 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Muhsin Atcı, ilerleyen yıllarda vergi denetimi ve kamu mali yönetimi alanlarında çeşitli görevler üstlendi.
Atcı'nın kariyerindeki görevler ve tarihleri şöyle;
- 2003: Vergi Denetmen Yardımcısı
- 2005: Stajyer Gelirler Kontrolörü
- 2008: Gelirler Kontrolörü
- 2010: İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı
- 2011: Vergi Müfettişi
- 15 Eylül 2014 - 7 Temmuz 2017: Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı
- 31 Temmuz 2017 - 18 Nisan 2019: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- 7 Ekim 2023: Vergi Denetim Kurulu Başkanı
- 1 Kasım 2026: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
2019 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Atcı, daha sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Gürok Grubu bünyesinde vergi, mali işler ve risk yönetimi alanlarında görev aldı.
7 Ekim 2023 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına atanan Atcı, yaklaşık üç yıl bu görevi yürüttü.
1 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 2026/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Muhsin Atcı, evli ve üç çocuk babasıdır.