Elektrik faturalarında milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), devlet destekli elektrik tarifesinde yıllık tüketim sınırını 4 bin kilovatsaatten (kWh) 3 bin kWh'ye düşürdü. Yeni düzenlemeyle yaklaşık 6,5 milyon konut abonesinin yüksek tüketimli grupta yer alması beklenirken faturalarda yüzde 104'e varan artış yaşanabileceği öne sürüldü.

Peki, elektrik faturaları ne kadar artacak, kimler devlet desteğinden yararlanamayacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

ELEKTRİK FATURALARINDA YÜZDE 104 ARTIŞ İDDİASI

Nefes Gazetesi'nden İlkay Akkaya'nın haberine göre, yeni düzenleme özellikle elektrik tüketimi yıllık 3 bin ile 4 bin kWh arasında bulunan hanelerin bütçesini etkileyecek.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devlet destekli tarifeden çıkarılacak abonelerin elektrik faturalarında yüzde 82 ile yüzde 104 arasında artış yaşanabileceğini ileri sürdü.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı hesaplamalara göre;

822 TL olan elektrik faturası: 1.676 TL'ye yükselebilir.

1.676 TL'ye yükselebilir. 1.226 TL olan elektrik faturası: 2.233 TL'ye yükselebilir.

2.233 TL'ye yükselebilir. Öngörülen artış oranları: Yüzde 82 ile yüzde 104 arasında değişiyor.

Söz konusu tutarlar, Yavuzyılmaz'ın hesaplamalarına dayanıyor. EPDK tarafından tüm aboneler için ilan edilmiş kesin bir zam oranı bulunmuyor. Yeni sistemde faturalar, tüketim miktarı ve piyasa koşullarına göre farklılaşabilecek.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ KİMLERDEN KALDIRILACAK?

2026 yılında yıllık 4 bin kWh olarak uygulanan son kaynak tüketim limiti, 1 Ocak 2027 itibarıyla 3 bin kWh'ye düşürülecek.

Yeni sınırı aşan mesken aboneleri, devlet destekli ulusal tarife yerine elektrik maliyetlerine bağlı olarak hesaplanan son kaynak tedarik tarifesine geçecek.

EPDK'nin açıklamasına göre Türkiye'deki yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin 6,5 milyonunun, yani yüzde 14,7'sinin yüksek tüketimli grupta yer alması bekleniyor.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN ELEKTRİK TÜKETİMİ SINIRA YAKLAŞTI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), yeni tüketim limitinin yalnızca yüksek elektrik kullanan haneleri değil, standart bir ailenin temel ihtiyaçlarını da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

EMO'nun hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin asgari yaşam standardını sürdürebilmesi için aylık yaklaşık 230 kWh, yıllık ise 2 bin 760 kWh elektrik tüketmesi gerekiyor.

Bu hesaplamaya yalnızca aydınlatma, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon gibi temel elektrikli ev aletlerinin tüketimi dahil ediliyor.

Elektrikli ısıtıcı, klima ve sıcak su cihazlarının kullanımı ise söz konusu miktarın dışında tutuluyor.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN "ÖRTÜLÜ ZAM" TEPKİSİ

Elektrik Mühendisleri Odası, yıllık tüketim sınırının 3 bin kWh'ye düşürülmesini "örtülü zam" olarak değerlendirdi.

Oda, yeni sınırın asgari yaşam standardındaki aileleri de etkileyebileceğini belirterek milyonlarca hanenin piyasa fiyatlarındaki değişimlere daha açık hale geleceğini ifade etti.

Özellikle ısıtma ve soğutma ihtiyacını elektrikle karşılayan hanelerde yıllık tüketimin yeni sınırı aşabileceğine dikkat çekildi.

ELEKTRİK FATURALARINDA 9 BİN 864 TL HESABI

Deniz Yavuzyılmaz, yeni tüketim sınırına ilişkin değerlendirmesinde yıllık 9 bin 864 TL'lik fatura tutarına dikkat çekti.

Bu tutar, mevcut tarifeyle aylık 822 TL olan bir faturanın 12 aylık toplamına karşılık geliyor.

Ancak yeni düzenlemede esas alınan kriter faturanın TL tutarı değil, yıllık elektrik tüketiminin kilovatsaat cinsinden miktarı olacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ TARİFE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EPDK'nin kararı 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre 2026 veya 2027 yılında belirlenen yıllık tüketim sınırını aşan aboneler, sınırın aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yüksek tüketimli son kaynak tarifesine geçirilebilecek.

Örneğin 2026 yılı ekim ayında yıllık 3 bin kWh sınırını ilk kez aşan bir abone için yeni tarife 1 Ocak 2027'de uygulanabilecek.

DOĞAL GAZDA KASIM VE ARALIK TÜKETİM SINIRLARI YÜKSELTİLDİ

Elektrik faturalarına ilişkin tartışmalar devam ederken BOTAŞ da konut aboneleri için kasım ve aralık aylarında uygulanacak doğal gaz tüketim limitlerini güncelledi.

Kasım ayında geçerli olacak tüketim sınırları şöyle belirlendi;

İstanbul: 136,01 metreküp

136,01 metreküp Ankara: 283,78 metreküp

283,78 metreküp İzmir: 67,97 metreküp

Aralık ayında ise İstanbul'da sınır 259,35 metreküpe, Ankara'da 420 metreküpe, İzmir'de 196,23 metreküpe yükselecek.

Nefes'in haberinde yer verilen sektör kaynaklarının değerlendirmesine göre, tüketim sınırlarının artırılmaması durumunda abonelerin en az yüzde 40'ı daha yüksek fatura riskiyle karşı karşıya kalabilecekti.

Kademeli doğal gaz tarifesinde metreküp fiyatı ilk kademede 17,79 TL, ikinci kademede ise 26,73 TL olarak belirtiliyor.