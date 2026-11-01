İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen 48. İstanbul Maratonu nedeniyle çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında saat 03.00'ten itibaren trafik durdurulurken Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve sahil yollarında da kısıtlamaya gidildi. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken "İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?", "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?" ve "Avrasya Tüneli açık mı?" soruları gündeme geldi. İşte 1 Kasım 2026 trafiğe kapalı yolların tam listesi ve alternatif güzergâhlar...

1 KASIM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul Maratonu kapsamında trafiğe kapatılan başlıca güzergâhlar şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları

Avrasya Tüneli (çift yönlü)

Galata Köprüsü (çift yönlü)

Barbaros Bulvarı'nın bazı bölümleri

Dolmabahçe ve Çırağan caddeleri

Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı ve Necatibey caddeleri

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi

Kennedy Caddesi

Rauf Orbay Caddesi

Beşiktaş ve Karaköy meydanları

Kabataş, Fındıklı ve Tophane çevresindeki bağlantı yolları

Altunizade, Beylerbeyi ve Üsküdar'daki bazı köprü bağlantıları

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1 Kasım Pazar günü saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Köprüye ulaşımı sağlayan Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampası, Ünalan, Ataşehir ve Sabiha Gökçen ayrımları ile Gayrettepe Melas Otel önündeki D-100 güney katılımında trafik akışı durduruldu.

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi üzerinden D-100 güney yönüne katılımlarda da araç geçişine izin verilmedi.

Sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan ve Ataşehir yönlerine sevk edildi.

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ KAPATILDI

Maraton nedeniyle Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü saat 06.00 itibarıyla çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı çift yönlü durduruldu.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ile Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri de kapatılan güzergâhlar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ, DOLMABAHÇE VE KARAKÖY'DE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Avrupa Yakası'nda maraton güzergâhındaki çok sayıda bağlantı yolunda trafik kısıtlaması uygulanıyor.

Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıklarından iniş yönü ile Beşiktaş Meydanı ve Yıldız ışıkları arasındaki bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddelerinde de araç geçişleri durduruldu.

Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Salıpazarı ve Perşembe Pazarı çevresindeki yollar da kapanan güzergâhlar arasında bulunuyor.

Ayrıca Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi'ne ve Refik Saydam Caddesi ile Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na girişlere izin verilmiyor.

ANADOLU YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarına yönelik geniş kapsamlı trafik kısıtlamaları uygulanıyor.

Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi'nin Altunizade Köprüsü üzerinden D-100'e katılımları ile Kuşbakışı Caddesi'nin Petrol-İş önünden D-100 güney bağlantısı kapatıldı.

Tophanelioğlu Caddesi'nden D-100 kuzey yönüne ve Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne geçişler de durduruldu.

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümünde ve Avrasya Tüneli'nin D-100 kuzey yolu girişlerinde araç geçişine izin verilmiyor.

Gümüşyolu, Yalıboyu ve Abdullahağa caddelerinin Beylerbeyi yönündeki bazı bağlantıları da trafiğe kapalı bulunuyor.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLARA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılan güzergâhlar yerine sürücülere alternatif yollar gösterildi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yapmak isteyen sürücüler için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü alternatif olarak belirlendi.

Diğer güzergâhlarda ise D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

Beşiktaş ve Beyoğlu çevresindeki sürücüler de bulundukları noktaya göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü ve Kuruçeşme yönlerine sevk ediliyor.

İSTANBUL MARATONU NEDENİYLE KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Maratonu kapsamında kapatılan yolların, sporcuların geçişlerini tamamlamasının ardından kademeli olarak yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Türkiye Otelciler Birliğinin paylaştığı trafik duyurusuna göre tüm güzergâhların en geç saat 16.00 itibarıyla araç trafiğine açılması bekleniyor.

İETT'nin açıklamasında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için trafik kısıtlamasının 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Açılış saatleri yarışın tamamlanmasına ve trafik ekiplerinin değerlendirmelerine göre değişiklik gösterebilecek.

İSTANBUL MARATONU NEDENİYLE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Maraton kapsamında metrobüs seferlerinde de geçici düzenleme yapıldı.

İETT'nin açıklamasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı olduğu saatlerde Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs hizmeti verilemiyor.

Metrobüs seferleri Söğütlüçeşme yönünde Beylikdüzü Son Durak-Mecidiyeköy, Beylikdüzü yönünde ise Zincirlikuyu-Beylikdüzü Son Durak arasında gerçekleştiriliyor.

İki yaka arasında yolculuk yapmak isteyenler Marmaray, metro bağlantıları ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden çalışan otobüs hatlarından yararlanabilecek.