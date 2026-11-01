İstanbul'da ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlar ekim ayında yüzde 2,47 yükseldi. Eylül ayında yüzde 2,11 olan aylık fiyat artışı hızlanırken, yıllık enflasyon yüzde 32,47'ye geriledi.

İSTANBUL'DA EKİM AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,47 OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı ekim ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47 arttı.

2023=100 bazlı endekste, 2025 yılı ekim ayına göre yıllık fiyat artışı ise yüzde 32,47 olarak gerçekleşti.

AYLIK ENFLASYON YÜKSELDİ, YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ

İTO verilerine göre İstanbul'da eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2,11, yıllık enflasyon ise yüzde 33,55 olmuştu.

Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,47'ye yükselerek bir önceki aya göre 0,36 puan arttı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 33,55'ten yüzde 32,47'ye gerileyerek 1,08 puan düşüş kaydetti.

Böylece İstanbul'da yıllık enflasyondaki gerileme sürerken, aylık fiyat artışlarının hızlanması dikkat çekti.

İTO ENFLASYON VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

İTO tarafından açıklanan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Türkiye'nin en büyük ekonomik merkezlerinden İstanbul'daki perakende fiyat hareketlerini ortaya koyuyor.

Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ülke geneli enflasyon rakamları öncesinde fiyat eğilimlerini değerlendirmek açısından önem taşıyor.

Ancak İTO'nun yalnızca İstanbul'u kapsayan endeksi ile TÜİK'in Türkiye geneline ilişkin tüketici fiyat endeksi farklı kapsam ve yöntemlere sahip olduğundan sonuçların birebir aynı olması beklenmiyor.