KOBİ'lere yönelik 50 milyar TL'lik yeni finansman desteği için tarih belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi başvurularının 3 Kasım 2026 Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu. Firma başına kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, 6 ay anapara ödemesiz ve 48 aya kadar vadeli kredi imkânı sunulacak. Peki, TOBB Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir, faiz oranları ne kadar ve hangi bankalar kredi verecek?

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI 3 KASIM'DA BAŞLIYOR

TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen Nefes Kredisi programında yeni dönem başlıyor.

8 Haziran 2026'da kullanıma sunulan program kapsamında bugüne kadar KOBİ'lere 45 milyar TL kredi kullandırıldı.

Yeni dilimle birlikte işletmelere ilave 50 milyar TL finansman sağlanması hedefleniyor. Böylece program kapsamında kullandırılan ve kullandırılması hedeflenen toplam kredi hacmi 95 milyar TL'ye ulaşabilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ LİMİTİ 5 MİLYON TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yeni dönemde bir işletmenin kullanabileceği azami kredi tutarı 5 milyon TL olarak belirlendi.

Daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmelere de yeniden başvuru imkânı tanındı.

2026 yılı içinde programdan yararlanan işletmeler, kullandıkları toplam kredi tutarını 5 milyon TL'ye tamamlayacak kadar ilave kredi talep edebilecek.

Örneğin daha önce 2 milyon TL kredi kullanan bir işletme, yeni dönemde 3 milyon TL'ye kadar ilave finansman için başvurabilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredilerde vade süresine göre iki farklı yıllık faiz oranı uygulanacak.

24 aya kadar vadeli krediler: Yıllık yüzde 36 faiz

Yıllık yüzde 36 faiz 24 ayı aşan vadeli krediler: Yıllık yüzde 34 faiz

Yıllık yüzde 34 faiz Azami vade: 48 ay

48 ay Anapara ödemesiz dönem: 6 ay

Altı aylık anapara ödemesiz dönem, toplam 48 aylık vadenin içinde yer alacak.

Anapara ödemesiz dönem, kredinin tamamen faizsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ödeme planının ayrıntıları başvurulan bankadan öğrenilebilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre, birliğe bağlı oda ve borsalara üye işletmeler programa katılan bankalara başvurabilecek.

Kredi, KGF'nin Özkaynak Kefalet Programı kapsamında KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılacak.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kredi tahsisi, ilgili bankaların inceleme ve onay süreçlerine bağlı olacak.

TOBB NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALARDAN ALINABİLECEK?

3 Kasım Salı günü başlayacak yeni dönem başvuruları, programa katılan 8 banka üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru yapılabilecek bankalar şöyle:

Türkiye Vakıflar Bankası (VakıfBank)

Türkiye Halk Bankası (Halkbank)

DenizBank

Türkiye Garanti Bankası (Garanti BBVA)

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Yapı ve Kredi Bankası (Yapı Kredi)

QNB

Ziraat Katılım Bankası

DAHA ÖNCE NEFES KREDİSİ KULLANANLAR YENİDEN BAŞVURABİLECEK Mİ?

Evet. 2026 yılı içinde Nefes Kredisi kullanan işletmeler, toplam kredi tutarları 5 milyon TL'yi aşmayacak şekilde yeniden başvurabilecek.

Önceden kullanılan kredi tutarı yeni limitten düşülecek. İlave kredi kullanımı ise başvurunun değerlendirilmesine bağlı olacak.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN 50 MİLYAR TL AÇIKLAMASI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haziran ayında başlatılan program kapsamında beş ayda 45 milyar TL'nin KOBİ'lere ulaştırıldığını bildirdi.

Finansman talebinin reel sektörün kredi ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yeni 50 milyar TL'lik kredi dilimiyle üretim, istihdam ve ihracatın desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yeni kredi dilimi, özellikle işletme sermayesi ihtiyacı bulunan KOBİ'lerin finansmana erişim seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

50 milyar TL'lik ilave kredi hacmi ve firma başına 5 milyon TL'ye yükseltilen limit, işletmelerin nakit akışını yönetmeleri açısından önem taşıyor.

Bununla birlikte kredi maliyeti, vade ve geri ödeme koşulları işletmelerin finansman kararlarında belirleyici olacak.