Borsa İstanbul'da ekim ayı yatırımcılar açısından sert kayıplarla tamamlandı. BIST 100 endeksi yüzde 9,94 gerilerken, incelenen 632 hissenin 560'ı değer kaybetti. Buna karşılık bazı hisseler düşüşe rağmen yatırımcısına yüzde 50'yi aşan getiri sağladı. Ekim ayının en çok yükselen hissesi USHOL olurken, en sert düşüş OZATD'de yaşandı. İşte ekim ayında en çok kazandıran ve kaybettiren hisselerin tam listesi...

BORSA İSTANBUL EKİM AYINDA YÜZDE 9,94 DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Eylül'deki 11.947,18 puan seviyesinden 30 Ekim'de 10.759,56 puana geriledi. Böylece endeks, ekim ayını yüzde 9,94 kayıpla tamamladı.

Aynı dönemde bankacılık endeksi yüzde 5,15, sanayi endeksi ise yüzde 16,82 değer kaybetti.

BIST Tüm kapsamındaki 632 hissenin 69'u yükselirken, 560'ı geriledi ve 3'ü değişim göstermedi.

EKİM AYINDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Ekim ayında en yüksek getiriyi yüzde 50,76 yükselişle US Yatırım Holding (USHOL) sağladı. Hisseyi yüzde 39,96 ile Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) ve yüzde 37,86 ile Creditwest Faktoring (CRDFA) takip etti.

Ekim ayında en fazla değer kazanan 26 hisse şöyle sıralandı;

Hisse kodu Yükseliş (%) USHOL %50,76 MCARD %39,96 CRDFA %37,86 ERSU %35,90 BALAT %29,75 KARTN %29,74 FRIGO %28,86 HUBVC %26,87 MARTI %22,45 DURDO %21,09 BEGYO %19,68 EKIM %19,48 DCTTR %19,25 DGNMO %19,24 KRGYO %16,31 SANKO %15,71 HKTM %15,66 SKYLP %15,24 SOKE %13,83 LIDFA %13,51 BORLS %12,67 MIATK %12,65 BALSU %12,65 GMTAS %11,73 DOCO %11,13 OZYSR %10,77

EKİM AYINDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da ekim ayının en sert değer kaybı yüzde 88,99 ile fon soruşturmasında gündem olan Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde görüldü.

OZATD'yi yüzde 88,98 düşüşle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 88,96 kayıpla Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) izledi.

Ekim ayında en fazla değer kaybeden 26 hisse şöyle sıralandı;

Hisse kodu Düşüş (%) OZATD %-88,99 DSTKF %-88,98 IEYHO %-88,96 TEHOL %-88,76 BIGEN %-88,30 ALKLC %-87,81 RALYH %-87,77 TRHOL %-86,43 TERA %-84,91 ANELE %-83,54 MANAS %-82,15 PEKGY %-79,19 UFUK %-74,18 PRZMA %-71,00 GUNDG %-69,10 ODINE %-68,42 SVGYO %-67,01 TKNKA %-66,83 KARCL %-66,68 KUYAS %-66,07 MAGEN %-63,83 DUNYH %-63,75 BIGTK %-62,82 KTLEV %-61,60 BULGS %-60,29 ISVEA %-55,49

EKİM AYININ EN DİKKAT ÇEKİCİ AYRINTISI

Ekim ayındaki fiyat hareketleri, Borsa İstanbul'da hisse bazında sert ayrışmalar yaşandığını ortaya koydu.

Bir tarafta yüzde 50'yi aşan yükseliş kaydedilirken, diğer tarafta 7 hissenin aylık değer kaybı yüzde 87'yi geçti.

BIST 100 endeksindeki yüzde 9,94'lük düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, ekim ayında kayıpların piyasanın geneline yayıldığı, ancak bazı hisselerin piyasadan pozitif ayrıştığı görüldü.

Veriler 30 Eylül-30 Ekim 2026 dönemini kapsamaktadır. Fiyat değişimleri yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.