Borsa İstanbul'da ekim ayının sona ermesiyle birlikte Bank of America'nın (BofA) en fazla net alım ve net satım yaptığı hisseler belli oldu. Aracı kurum verilerine göre, 1 Ekim-1 Kasım 2026 döneminde BofA üzerinden gerçekleşen işlemlerde 3,45 milyar TL'lik net satış kaydedildi. Alım tarafında Yapı Kredi (YKBNK), Akbank (AKBNK) ve Astor Enerji (ASTOR) öne çıkarken satışlarda Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı. İşte Bank of America'nın ekim ayında en fazla aldığı ve sattığı hisseler...

BANK OF AMERİCA'NIN EKİM AYINDA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

1 Ekim-1 Kasım 2026 döneminde Bank of America üzerinden en fazla net alım yapılan 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net Alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) YKBNK 4.206.086.013,80 20,79 35,448 AKBNK 2.657.404.283,00 13,13 65,706 ASTOR 2.397.425.093,10 11,85 197,137 THYAO 1.486.753.487,75 7,35 307,619 ISCTR 1.443.038.057,89 7,13 12,54 Diğer 8.041.160.909,80 39,75 -

Bank of America'nın net alımlarında ilk sırada 4,21 milyar TL ile YKBNK yer aldı. Bankacılık hisselerinden AKBNK 2,66 milyar TL ile ikinci sıraya yerleşirken ASTOR'da 2,40 milyar TL'lik net alım gerçekleşti.

THYAO ve ISCTR ise yaklaşık 1,4 milyar TL'yi aşan net alımlarla ilk beş hisse arasında yer aldı.

BANK OF AMERICA'NIN EKİM AYINDA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde Bank of America üzerinden en fazla net satış gerçekleştirilen 5 hisse ise şöyle:

Hisse Net Satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ASELS -6.762.360.910,00 28,55 344,046 TUPRS -2.082.151.125,75 8,79 385,155 KCHOL -1.104.200.304,90 4,66 200,383 BIMAS -1.084.292.248,25 4,58 420,204 EREGL -695.866.192,50 2,94 29,582 Diğer -11.955.111.521,20 50,48 -

Satış tarafında 6,76 milyar TL ile ASELS açık ara ilk sırada yer aldı.

ASELS'i 2,08 milyar TL'lik net satışla TUPRS takip ederken KCHOL ve BIMAS hisselerinde de 1 milyar TL'nin üzerinde net satış gerçekleşti.

EREGL ise yaklaşık 696 milyon TL'lik net satışla listenin beşinci sırasında yer aldı.

BANK OF AMERICA EKİM AYINI 3,45 MİLYAR TL NET SATIŞLA TAMAMLADI

BofA üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplamında 3,45 milyar TL net satış oluştu.

Net alımlarda YKBNK, AKBNK ve ASTOR hisseleri öne çıkarken net satışların en yüksek olduğu hisse ASELS oldu.

BANK OF AMERICA'NIN HİSSE İŞLEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bank of America üzerinden gerçekleştirilen işlemler, Borsa İstanbul'da aracı kurum bazındaki para akışını değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Özellikle yüksek tutarlı net alım ve satımlar, belirli hisselerdeki işlem yoğunluğunun hangi yönde oluştuğunu göstermesi açısından önem taşıyor.

Ancak aracı kurum işlemleri tek başına hisselerin gelecekteki fiyat yönünü göstermiyor. Yatırım kararlarında şirketlerin finansal sonuçları, piyasa koşulları ve diğer göstergelerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

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