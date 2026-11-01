Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde ekim ayının aracı kurum dağılımı belli oldu. Gedik Yatırım, 14,4 milyon lotla en fazla net alım yapan kurum olurken, Bank of America 12,2 milyon lotluk net alımla ikinci sırada yer aldı. Satış tarafında ise QNB Yatırım üzerinden gerçekleştirilen 11,1 milyon lotluk net satış dikkat çekti. İşte ASTOR hissesinde ekim ayında en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar...

ASTOR HİSSESİNDE EKİM AYINDA EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde ekim ayında en fazla net alım 14 milyon 420 bin 372 lot ile Gedik Yatırım üzerinden gerçekleştirildi.

Gedik Yatırım'ı 12 milyon 161 bin 189 lot ile Bank of America ve 3 milyon 17 bin 534 lot ile HSBC takip etti.

Midas ve Yatırım Finansman da en fazla net alım yapan ilk beş aracı kurum arasında yer aldı.

ASTOR hissesinde ekim ayında en fazla net alım yapan 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net alım (lot) Dağılım Gedik Yatırım 14.420.372 %42,356 Bank of America 12.161.189 %35,720 HSBC 3.017.534 %8,863 Midas 1.142.625 %3,356 Yatırım Finansman 553.423 %1,626 İlk 5 toplam 31.295.143 %91,922

En fazla net alım yapan ilk beş aracı kurumun toplam net alımı 31 milyon 295 bin 143 lot olarak gerçekleşti.

Bu kurumların net alımlardaki toplam payı yüzde 91,922 olurken, ilk beş kurum için ekranda gösterilen ağırlıklı ortalama maliyet 143,539 TL olarak kaydedildi.

ASTOR HİSSESİNDE EKİM AYINDA EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

ASTOR hissesinde ekim ayının en büyük net satıcısı QNB Yatırım oldu.

QNB Yatırım üzerinden 11 milyon 148 bin 157 lot net satış gerçekleşirken, Global Menkul Değerler 5 milyon 185 bin 30 lotla ikinci sırada yer aldı.

Ünlü Menkul Değerler, Deniz Yatırım ve Halk Yatırım da en fazla net satış yapan kurumlar arasında bulundu.

ASTOR hissesinde ekim ayında en fazla net satış yapan 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net satış (lot) Dağılım QNB Yatırım 11.148.157 %32,745 Global Menkul Değerler 5.185.030 %15,230 Ünlü Menkul Değerler 5.129.594 %15,067 Deniz Yatırım 2.613.699 %7,677 Halk Yatırım 2.499.066 %7,340 İlk 5 toplam 26.575.546 %78,059

En fazla net satış yapan ilk beş aracı kurumun toplam net satışı 26 milyon 575 bin 546 lot oldu.

Bu kurumlar, net satışların yüzde 78,059'unu oluştururken, ilk beş kurumun ağırlıklı ortalama maliyeti 176,591 TL olarak kaydedildi.

ASTOR'DA GEDİK YATIRIM VE BANK OF AMERICA'NIN ALIMLARI ÖNE ÇIKTI

Ekim ayında ASTOR hissesinde Gedik Yatırım ve Bank of America üzerinden gerçekleştirilen net alımların toplamı 26 milyon 581 bin 561 lota ulaştı.

İki kurum, ekim ayında net alım yapan aracı kurumlar arasında ilk iki sırada yer aldı.

Satış tarafında ise QNB Yatırım, Global Menkul Değerler ve Ünlü Menkul Değerler'in toplam net satışı yaklaşık 21,5 milyon lot olarak gerçekleşti.

ASTOR HİSSESİNDE EKİM AYINDA NASILDI?

ASTOR Enerji (ASTOR) hissesi, ekim ayında yüzde 16,63 değer kaybederek 158,90 TL'ye geriledi. Eylül ayını 190,60 TL'den tamamlayan hissede, ekim boyunca dalgalı bir seyir izlendi. Ayın son işlem günü olan 30 Ekim'de ise hisse yüzde 9,97 düşüş kaydetti.

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