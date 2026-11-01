Altın fiyatları, 1 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altının satış fiyatı 6.222 TL, çeyrek altın 10.174 TL, Cumhuriyet altını ise 40.573 TL seviyesinde bulunuyor. Serbest piyasa verilerinde gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında yüzde 3,56'lık düşüş dikkat çekiyor. Peki, bugün gram altın kaç TL, çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte 1 Kasım 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları...

1 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.222,08 TL – Satış 6.222,90 TL

Çeyrek altın: Alış 9.955,32 TL – Satış 10.174,43 TL

Yarım altın: Alış 19.848,43 TL – Satış 20.348,87 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.821,29 TL – Satış 40.573,28 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 39.821,29 TL – Satış 40.573,28 TL

Ata altın: Alış 41.167,59 TL – Satış 42.216,38 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 3.872,50 dolar – Satış 3.876,74 dolar

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTADA YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarının yeni haftadaki yönünde uluslararası piyasalarda ons altının seyri, dolar kuru ve küresel ekonomik beklentiler etkili olacak. Ancak fiyatların yükseleceği ya da düşeceği önceden kesin olarak bilinemiyor.