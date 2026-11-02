Ekim 2026'da altın ithalatı yıllık bazda yüzde 78,6 oranında düşüş göstererek 2,87 ton (2.871,06 kg) seviyesine gerilerken, gümüş ithalatı ise kayıtlara "sıfır" olarak geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde (Ekim 2025) 13 bin 433,02 kilogram olan altın ithalatı, Ekim 2026'da 2 bin 871,06 kilograma indi.

Ancak altın tarafında aylık bazda bir toparlanma eğilimi görüldü; eylül ayındaki 1.866,74 kilogramlık seviyeye kıyasla ekimde altın ithalatı yüzde 53,8 oranında artış kaydetti.

Yıl geneline bakıldığında ise altın girişindeki daralma belirginleşti:

• Ocak-Ekim Dönemi: Geçen yılın ilk 10 ayında 101 bin 490,13 kilogram olan toplam altın ithalatı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 46,8 azalarak 53 bin 954,21 kilograma geriledi (2025 yılının tamamında 126 bin 272,29 kg ithalat yapılmıştı).

• 2026'nın Zirvesi ve Dibi: Bu yıl en yüksek altın girişi 10 bin 66,99 kilogramla şubat ayında gerçekleşirken, en düşük seviye 1.079,66 kilogramla ağustos ayında görüldü.

GÜMÜŞTE TARİHİ DURGUNLUK: EKİM AYINDA İTHALAT YAPILMADI

Kıymetli Madenler Piyasası verilerinde asıl sürpriz gümüş cephesinde yaşandı.

Ekim 2025'te 182 bin 247,83 kilogram seviyesinde gerçekleşen gümüş ithalatı, Ekim 2026'da sıfırlandı.

Ağustos (1.178,98 kg) ve eylül (1.107,65 kg) aylarında 1,1 ton dolaylarına kadar çekilen ithalat hacmi, ekim ayında tamamen durdu.

Aylık sıfırlanmaya karşın, yılın ilk çeyreğindeki yüksek bazın etkisiyle 10 aylık toplam gümüş ithalatında pozitif görünüm korundu:

• 10 Aylık Toplam: 2026'nın ocak-ekim dönemindeki kümülatif gümüş ithalatı, yıllık bazda yüzde 26,6 artışla 839 bin 672,59 kilograma ulaştı (geçen yılın aynı döneminde 663 bin 120,02 kg).

• 2026 Aylık Seyri: Yılın en yüksek ithalatı 359 bin 191,54 kilogramla şubat ayında gerçekleşti. Ocak ayında 273,3 ton, martta 100,5 ton seviyeleri kaydedilirken; nisan ayından itibaren kademeli bir düşüş trendine girildi (nisan: 50,9 ton, mayıs: 6,6 ton, haziran: 18,6 ton, temmuz: 28,0 ton).

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