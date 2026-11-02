Altın fiyatları, kasım ayının ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ekim ayında sert kayıplar yaşayan değerli metal, yeni haftada toparlanma sinyalleri verirken gram altın 6.277 TL, çeyrek altın ise 10.263 TL seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda ons altının yeniden 3.900 doların üzerine çıkmasıyla yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi güncel altın alış ve satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altın piyasasında ekim ayındaki sert düşüşlerin ardından kasım ayının ilk işlem gününde alımlar öne çıktı. Ons altın yüzde 0,76 yükselişle 3.911 dolar seviyesine ulaşırken, gram altında günlük değer kazancı yüzde 0,87 oldu.

Geçtiğimiz cuma günü yüzde 3,7 gerileyen ons altın, son 18 yılın en kötü ekim ayı performansını geride bırakmıştı. Yeni haftada ise düşük fiyatlardan gelen alımlar, altının kayıplarının bir bölümünü telafi etmesini sağladı.

2 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasa verilerine göre 2 Kasım Pazartesi sabahı altın fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.276,24 TL – Satış 6.277,19 TL

Çeyrek altın: Alış 10.041,98 TL – Satış 10.263,20 TL

Yarım altın: Alış 20.021,20 TL – Satış 20.526,40 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.167,92 TL – Satış 40.927,25 TL

Ziynet altını: Alış 40.167,92 TL – Satış 40.927,25 TL

Ata altın: Alış 41.167,59 TL – Satış 42.216,38 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 3.910,44 dolar – Satış 3.911,18 dolar

ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ? UZMANLARDAN UYARI

Global X ETFs stratejisti Justin Lin, altındaki son düşüşlerin fiyatları cazip bulan uzun vadeli yatırımcıları harekete geçirdiğini değerlendirdi.

Lin'e göre yatırımcılar ve merkez bankaları, düşüşlerin ardından altın pozisyonlarını temkinli biçimde artırabilir. Ancak stratejist, altının mevcut seviyelerde kırılganlığını koruduğuna dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA BU HAFTA NELER TAKİP EDİLECEK?

Altın fiyatlarının yönü açısından ABD'de 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ara seçimler, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve küresel hisse senedi piyasalarındaki hareketler öne çıkıyor.

İran'a yönelik olası yeni askeri adımlara ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Bunun yanında doların küresel seyri ve ABD'den açıklanacak ekonomik veriler de ons altının fiyatlamasında belirleyici olabilir.