Altın fiyatları, önceki işlem gününde son iki ayın en güçlü yükselişini kaydetmesinin ardından 3 Kasım Salı sabahına düşüşle başladı. Ons altın yüzde 0,53 gerileyerek 3.929 dolar seviyesine inerken gram altın 6.308 TL civarında işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 314 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 41 bin 133 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel altın piyasasında pazartesi günü yaşanan güçlü toparlanmanın ardından salı sabahı sınırlı geri çekilme görüldü.

Ons altın, 2 Kasım'da yüzde 1,9 yükselerek son iki ayın en güçlü günlük artışını kaydetti. Yükselişte, ABD ile İran arasında yürütülebilecek barış görüşmelerine ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş etkili oldu.

Petrol fiyatlarının pazartesi günü yüzde 7'nin üzerinde gerilemesi, küresel enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentilerini destekledi. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebin güçlenmesine katkı sağladı.

Ancak altın, ekim ayında yüzde 6,8 değer kaybetmiş ve ons başına 4.000 dolar seviyesinin altına gerilemişti. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD ara seçimleri altının yönü açısından önemini koruyor.

3 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada sabah saatlerinde açıklanan verilere göre altın türlerinin güncel alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.307,80 TL – Satış 6.308,80 TL

Çeyrek altın: Alış 10.092,48 TL – Satış 10.314,88 TL

Yarım altın: Alış 20.121,89 TL – Satış 20.629,77 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.369,93 TL – Satış 41.133,36 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 40.369,93 TL – Satış 41.133,36 TL

Ata altın: Alış 41.805,05 TL – Satış 42.861,02 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,01 TL – Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 3.928,42 dolar – Satış 3.929,11 dolar

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında kısa vadeli görünüm, küresel faiz beklentileri ve Orta Doğu'daki diplomatik sürece bağlı olarak şekilleniyor.

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın petrol fiyatları üzerindeki etkisi ve Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar, değerli metalin yönü açısından belirleyici olabilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Altının 4.000 dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam etmesi ve önceki günkü güçlü yükselişin ardından yeniden gerilemesi, fiyatlarda oynaklığın sürdüğüne işaret ediyor.