Yıllık tüketici enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık gerilemeyle yüzde 29,8 seviyesine indiğini belirten Şimşek, fiyat artışlarındaki ivme kaybının genele yayıldığını ancak jeopolitik gerilimlerin enerji tarafındaki faturasının süreci yavaşlattığını vurguladı.

Enflasyonun alt kalemlerindeki gelişmeleri paylaşan Şimşek; ulaştırma ve enerji dışındaki ana harcama gruplarında kalıcı bir yavaşlama eğiliminin güçlendiğini kaydetti. Bölgesel çatışmaların petrol ve doğal gaz fiyatlarına yansımasının dezenflasyon adımlarını sınırladığına işaret eden Bakan Şimşek, şu verileri paylaştı:

• Hizmet Sektörü: Yıllık enflasyon 7,9 puan geriledi.

• Gıda Grubu: Yıllık enflasyon 7,1 puan düşüş gösterdi.

• Enerji ve Gıda Dışı Mallar (Çekirdek Mallar): Yıllık bazda 2,5 puanlık düşüş kaydedildi.

• Enerji Kalemi: Savaş koşullarının tetiklediği küresel fiyat artışları nedeniyle enerji enflasyonu 16,7 puan artarak genel dezenflasyon sürecini baskıladı.

DEZENFLASYONU DESTEKLEYECEK 4 KRİTİK UNSUR

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş trendinin hız kazanmasını sağlayacak dinamiklere değinen Şimşek; makroekonomik dengelenmenin sürdüğünü belirterek süreci destekleyecek unsurları sıraladı:

• Dengeli Büyüme Patikası: Ekonomik aktivitenin ılımlı ve dengeli seyrini koruması.

• Emtia Piyasalarında Gevşeme: Enerji ve küresel emtia fiyatlarında beklenen gerileme eğilimi.

• Piyasa Beklentilerinde İyileşme: Enflasyon beklentilerinde çıpalanmanın güçlenmesi.

• Hizmet Ataletinin Kırılması: Hizmet sektöründeki katılık ve fiyatlama alışkanlıklarının zayıflaması.

"ARZ YÖNLÜ TEDBİRLER VE FİYAT UYUMUNA ODAKLANACAĞIZ"

Fiyat istikrarını kalıcı kılmak adına yapısal adımların hızlandırılacağını vurgulayan Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemin yol haritasına ilişkin şu mesajı verdi:

"Gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz."