Borsa İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan alıcılı seyir, gün ortasında yerini güçlü bir ralliye bıraktı.

Güne yüzde 1,22 primle 11.157,86 puandan başlayan BIST 100 endeksi, TSİ 13.03 itibarıyla kazancını yüzde 4,56'ya taşıyarak 11.526,65 puana yükseldi.

SASA payları, seans içinde yüzde 10,00 yükseliş kaydederek 1,650 TL seviyesiyle tavan fiyata ulaştı. Hissede işlem hacmi ise 5,99 milyar TL büyüklüğe erişti.

İLK 5 KURUM ALIMLARIN YÜZDE 81'İNİ KARŞILADI

Saat 13:27 itibarıyla aracı kurum dağılımında SASA tahtasında güçlü bir kurumsal konsantrasyon dikkat çekti.

İlk 5 aracı kurum toplamda 1,90 milyar lotluk işlem hacmi üretirken, 386,02 milyon lotluk net alım gerçekleştirdi. İlk 5 kurumun toplam alımlardaki payı yüzde 81,06, ortalama maliyeti ise 1,638 TL oldu.

SASA tahtasında en çok net alım yapan ilk 5 kurum ve işlem verileri:

• Ak Yatırım: 141.586.914 net lot (alım dağılımının %29,73'ü), ortalama maliyet: 1,637 TL

• Bank of America (BofA): 124.074.540 net lot (alım dağılımının %26,05'i), ortalama maliyet: 1,606 TL

• HSBC Yatırım: 66.501.600 net lot (alım dağılımının %13,96'sı), ortalama maliyet: 1,628 TL

• Anadolu Yatırım: 34.592.473 net lot (alım dağılımının %7,26'sı), ortalama maliyet: 1,598 TL

• Şeker Yatırım: 19.267.385 net lot (alım dağılımının %4,05'i), ortalama maliyet: 1,718 TL

Diğer kurumların net alım toplamı ise 90.214.020 lot ile yüzde 18,94 seviyesinde gerçekleşti.

YABANCI VE YERLİ KURUMLARDAN ORTAK TALEP

Alıcı tarafında Ak Yatırım ve Bank of America'nın tek başlarına toplam net alımların yüzde 55'inden fazlasını oluşturması, yükselişte hem yerli hem de yabancı kurumsal girişin belirleyici olduğunu gösterdi.

HSBC Yatırım'ın da 66,5 milyon lotluk net alımla eşlik ettiği hissede, gelen yoğun talep fiyatı doğrudan tavan seviyesi olan 1,650 TL bandına taşıdı.

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