Borsada yükseliş yüzde 5'e yaklaştı. BIST100 endeksi yüzde 4,53'lük yükselişle 11.516 puana tırmandı. Borsa yükselirken İş Yatırım satışa geçti.

İş Yatırım'ın aracı kurum verilerine göre alım tarafında PAHOL, MIISV ve EYIMUV öne çıkarken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı. TSİ 13.00 itibarıyla kurumun net hacmi eksi 968 milyon 730 bin 790 lot olarak kaydedildi.

İŞ YATIRIM'IN ALIM LİSTESİNDE PAHOL ZİRVEDE

İş Yatırım'ın alım işlemlerinde PAHOL ilk sırada yer aldı. Hissede 7 milyon 73 bin 880 lotluk net alım gerçekleşti. PAHOL'ün alım işlemlerindeki payı yüzde 4,80, maliyeti ise 0,729 TL oldu.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) PAHOL 7.073.880 4,80 0,729 MIISV 6.304.198 4,27 0,022 EYIMUV 5.400.011 3,66 0,040 EYIMOV 5.371.461 3,64 0,036 HEDEF 4.881.171 3,31 6,491

PAHOL'ün ardından 6 milyon 304 bin 198 lotla MIISV, 5 milyon 400 bin 11 lotla EYIMUV geldi. EYIMOV ve HEDEF de kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında sıralandı.

İŞ YATIRIM'IN SATIŞ LİSTESİNDE SASA İLK SIRADA

Satış tarafında ise SASA dikkat çekti. İş Yatırım'ın SASA'daki net satış miktarı 42 milyon 440 bin 735 lot olarak gerçekleşti. Hissenin satış işlemlerindeki payı yüzde 14,13, maliyeti ise 1,629 TL oldu.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -42.440.735 14,13 1,629 EREGL -11.292.422 3,76 31,906 TSPOR -11.079.742 3,69 0,747 SYIEGV -9.505.370 3,16 0,018 CANTE -8.627.849 2,87 0,954

SASA'yı 11 milyon 292 bin 422 lotla EREGL, 11 milyon 79 bin 742 lotla TSPOR takip etti. SYIEGV ve CANTE de en çok satış yapılan hisseler arasında yer aldı.

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