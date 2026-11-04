Önceki işlem gününü yüzde 0,56 yükselişle 11.023,55 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 134,42 puanlık artışla 11.157,86 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi ise yüzde 1,24 prim yaptı. Seansın ilerleyen saatlerinde alımların genele yayılmasıyla yükseliş yüzde 3’ü aştı; endeks öğle saatlerinde yüzde 3,28 kazançla 11.389 puana kadar tırmandı.

BOFA’NIN ALIŞ LİSTESİNDE BANKACILIK VE SAVUNMA BAŞI ÇEKTİ

Saat 12:50 itibarıyla BofA'nın portföy dağılımında en yüksek net alım tutarı 739,8 milyon TL ile Akbank (AKBNK) hisselerinde gerçekleşti.

Kurumun toplam alımlarının yüzde 20,88’ini oluşturan AKBNK işlemlerinde ortalama maliyet 64,99 TL oldu.

Kurumun alım tarafında ağırlık verdiği diğer hisseler ve işlem detayları:

• ASELS: 684,05 milyon TL net hacim (toplam alımların %19,30'u), maliyet: 352,27 TL

• GARAN: 270,73 milyon TL net hacim (toplam alımların %7,64'ü), maliyet: 135,43 TL

• SASA: 178,89 milyon TL net hacim (toplam alımların %5,05'i), maliyet: 1,60 TL

• THYAO: 162,71 milyon TL net hacim (toplam alımların %4,59'u), maliyet: 281,74 TL

SATIŞ TARAFINDA PERAKENDE VE İLETİŞİM ÖNE ÇIKTI

Kurumun net satış tarafında ise perakende ve telekomünikasyon hisselerindeki çıkışlar öne çıktı. En yüksek net satış 352,8 milyon TL ile BİM Mağazalar (BIMAS) tahtasında kaydedildi.

Kurumun satış tarafında yoğunlaştığı hisseler:

• BIMAS: -352,81 milyon TL net hacim (toplam satışların %18,33'ü), maliyet: 360,77 TL

• TCELL: -312,64 milyon TL net hacim (toplam satışların %16,25'i), maliyet: 93,28 TL

• CCOLA: -131,67 milyon TL net hacim (toplam satışların %6,84'ü), maliyet: 74,23 TL

• KCHOL: -99,52 milyon TL net hacim (toplam satışların %5,17'si), maliyet: 197,30 TL

• GUBRF: -64,99 milyon TL net hacim (toplam satışların %3,38'i), maliyet: 289,12 TL

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