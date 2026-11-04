Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişini hızlandırdı. Endekste artış yüzde 4'ü geçerken en fazla para girişi olan hisselerde ASELS ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişini hızlandırdı. Endeks, TSİ 13.03 itibarıyla yüzde 4,56 değer kazanarak 11.526,65 puana yükseldi. Borsada alıcılı seyir öne çıkarken BIST 100 hisseleri arasında en fazla para girişi gerçekleşen paylar da belli oldu. ASELS, EKGYO ve AKBNK listenin ilk sıralarında yer aldı.
Kaynak: Investing
BORSADA EN ÇOK PARA GİRİŞİ ASELS HİSSESİNE OLDU
Günlük para giriş-çıkış verilerine göre ASELS, 278 milyon 875 bin TL'lik para girişiyle ilk sırada yer aldı. ASELS'i 91,5 milyon TL ile EKGYO, 83,8 milyon TL ile AKBNK takip etti.
Garanti BBVA (GARAN) ve Türk Hava Yolları (THYAO) da en fazla para girişi görülen hisseler arasında öne çıktı.
Kaynak: ForInvest
BIST 100'DE PARA GİRİŞİ OLAN İLK 17 HİSSE
4 Kasım 2026 tarihli günlük verilere göre BIST 100 endeksinde en fazla para girişi gerçekleşen 17 hisse, para giriş tutarı, son fiyatı ve günlük değişimiyle birlikte şöyle sıralandı:
|Sıra
|Hisse
|Para girişi (TL)
|Son fiyat (TL)
|Değişim
|1
|ASELS
|278.875.327
|353,00
|+%3,07
|2
|EKGYO
|91.550.034
|17,44
|+%5,25
|3
|AKBNK
|83.863.075
|64,85
|+%4,18
|4
|GARAN
|73.839.749
|136,70
|+%6,13
|5
|THYAO
|72.847.229
|280,00
|+%5,66
|6
|KRDMD
|34.350.824
|41,18
|+%7,41
|7
|MGROS
|30.512.265
|450,25
|+%3,39
|8
|TRALT
|22.747.958
|37,08
|+%8,48
|9
|TKFEN
|21.386.590
|197,00
|+%3,20
|10
|CWENE
|20.195.981
|16,36
|+%9,95
|11
|PETKM
|19.130.240
|17,87
|+%5,12
|12
|SAHOL
|18.676.357
|85,55
|+%3,76
|13
|CVKMD
|18.384.622
|12,67
|+%9,70
|14
|TSKB
|16.765.485
|9,73
|+%5,53
|15
|VAKBN
|16.305.077
|30,92
|+%3,76
|16
|ENJSA
|11.225.638
|117,90
|+%3,51
|17
|AKSEN
|8.672.488
|67,65
|+%7,38
PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELERDE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ
Listede yer alan hisselerin tamamı pozitif günlük değişim kaydetti. CWENE yüzde 9,95, CVKMD yüzde 9,70 ve TRALT yüzde 8,48 yükselişle dikkat çeken paylar arasında bulundu.
BIST 100'deki güçlü yükselişle birlikte özellikle ASELS, EKGYO ve AKBNK hisselerinde kaydedilen para girişleri öne çıktı.
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