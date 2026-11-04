Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişini hızlandırdı. Endeks, TSİ 13.03 itibarıyla yüzde 4,56 değer kazanarak 11.526,65 puana yükseldi. Borsada alıcılı seyir öne çıkarken BIST 100 hisseleri arasında en fazla para girişi gerçekleşen paylar da belli oldu. ASELS, EKGYO ve AKBNK listenin ilk sıralarında yer aldı.

Kaynak: Investing

BORSADA EN ÇOK PARA GİRİŞİ ASELS HİSSESİNE OLDU

Günlük para giriş-çıkış verilerine göre ASELS, 278 milyon 875 bin TL'lik para girişiyle ilk sırada yer aldı. ASELS'i 91,5 milyon TL ile EKGYO, 83,8 milyon TL ile AKBNK takip etti.

Garanti BBVA (GARAN) ve Türk Hava Yolları (THYAO) da en fazla para girişi görülen hisseler arasında öne çıktı.

Kaynak: ForInvest

BIST 100'DE PARA GİRİŞİ OLAN İLK 17 HİSSE

4 Kasım 2026 tarihli günlük verilere göre BIST 100 endeksinde en fazla para girişi gerçekleşen 17 hisse, para giriş tutarı, son fiyatı ve günlük değişimiyle birlikte şöyle sıralandı:

Sıra Hisse Para girişi (TL) Son fiyat (TL) Değişim 1 ASELS 278.875.327 353,00 +%3,07 2 EKGYO 91.550.034 17,44 +%5,25 3 AKBNK 83.863.075 64,85 +%4,18 4 GARAN 73.839.749 136,70 +%6,13 5 THYAO 72.847.229 280,00 +%5,66 6 KRDMD 34.350.824 41,18 +%7,41 7 MGROS 30.512.265 450,25 +%3,39 8 TRALT 22.747.958 37,08 +%8,48 9 TKFEN 21.386.590 197,00 +%3,20 10 CWENE 20.195.981 16,36 +%9,95 11 PETKM 19.130.240 17,87 +%5,12 12 SAHOL 18.676.357 85,55 +%3,76 13 CVKMD 18.384.622 12,67 +%9,70 14 TSKB 16.765.485 9,73 +%5,53 15 VAKBN 16.305.077 30,92 +%3,76 16 ENJSA 11.225.638 117,90 +%3,51 17 AKSEN 8.672.488 67,65 +%7,38

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELERDE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Listede yer alan hisselerin tamamı pozitif günlük değişim kaydetti. CWENE yüzde 9,95, CVKMD yüzde 9,70 ve TRALT yüzde 8,48 yükselişle dikkat çeken paylar arasında bulundu.

BIST 100'deki güçlü yükselişle birlikte özellikle ASELS, EKGYO ve AKBNK hisselerinde kaydedilen para girişleri öne çıktı.

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