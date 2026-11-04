Borsa İstanbul'da haftanın işlem gününde güçlü bir yükseliş dalgası yaşandı. Önceki işlem gününü yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne 134,42 puan ve yüzde 1,22 yükselişle 11.157,86 puandan başlangıç yaptı.

Açılışta bankacılık endeksinin yüzde 1,88, holding endeksinin ise yüzde 1,24 değer kazanması genele yayılan alımların öncüsü oldu.

İlerleyen saatlerde güç kazanan yükseliş trendiyle birlikte endeks, öğle saatlerinde yüzde 3,28 prim yaparak 11.389 puana kadar ulaştı.

SATIŞ TARAFINDA BORSA YATIRIM FONLARI VE DESTEK FİNANS VAR

Saat 12:50 itibarıyla Ziraat Yatırım'ın gerçekleştirdiği satışlarda borsa yatırım fonları (BYF) ile finans ve aracı kurum hisseleri ağırlık kazandı.

Kurumun en fazla net satış gerçekleştirdiği varlık, toplam satışlarının yüzde 20,81'ini oluşturan ve 174,11 milyon TL net çıkış yaşanan Z30KP (Ziraat Portföy BIST 30 Katılım Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF) oldu.

Kurumun net satış listesinde öne çıkan diğer varlıklar şunlar oldu:

• Z30KP: -174,11 milyon TL net hacim (satışların %20,81'i), ortalama maliyet: 210,77 TL

• HEDEF: -150,02 milyon TL net hacim (satışların %17,93'ü), ortalama maliyet: 6,59 TL

• ASELS: -66,01 milyon TL net hacim (satışların %7,89'u), ortalama maliyet: 356,10 TL

• DSTKF (Destek Finans Faktoring): -65,04 milyon TL net hacim (satışların %7,78'i), ortalama maliyet: 75,53 TL

• ZPLIB (Ziraat Portföy BIST Likit Banka BYF): -42,39 milyon TL net hacim (satışların %5,07'si), ortalama maliyet: 185,21 TL

ALIM TARAFINDA PETROKİMYA, ENERJİ VE PERAKENDE TERCİHİ

Ziraat Yatırım'ın toplam satış baskısına karşılık pozisyon artırdığı hisselerin başında petrokimya ve enerji devleri yer aldı. Kurumun en yüksek tutarlı alımı 52,97 milyon TL ile Petkim (PETKM) paylarında kaydedildi.

Kurumun net alım listesinde ilk beş sırada yer alan hisseler:

• PETKM: 52,97 milyon TL net hacim (alımların %7,64'ü), ortalama maliyet: 17,54 TL

• TUPRS: 43,87 milyon TL net hacim (alımların %6,33'ü), ortalama maliyet: 341,72 TL

• BIMAS: 33,38 milyon TL net hacim (alımların %4,82'si), ortalama maliyet: 360,81 TL

• YKBNK: 29,74 milyon TL net hacim (alımların %4,29'u), ortalama maliyet: 35,42 TL

• TCELL: 29,22 milyon TL net hacim (alımların %4,22'si), ortalama maliyet: 93,27 TL

BIST 100 endeksi 11.380 puanın üzerinde alıcılı seyrini korurken, Ziraat Yatırım tarafında özellikle katılım ve bankacılık borsa yatırım fonları ile faktoring hisselerinde gözlenen kâr realizasyonları ve fon çıkışları seansın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

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