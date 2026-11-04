Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bedelsiz payların yatırımcıların hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

MERCN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI TAMAMLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı bültende Mercan Kimya’nın bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti. Şirketin 190 milyon 370 bin 946 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 380 milyon 741 bin 892 TL artırılarak 571 milyon 112 bin 838 TL’ye yükseltilmesine karar verilmişti.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 2 Kasım 2026 olarak belirlenmişti.

BEDELSİZ PAYLAR YATIRIMCI HESAPLARINA AKTARILDI

MKK’nın 4 Kasım 2026 tarihinde KAP üzerinden yayımladığı bildirimde, 2 Kasım’da başlayan yüzde 200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında kaydileşmiş pay senetlerine ilişkin artırım karşılıklarının, ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına alacak kaydedildiği belirtildi.

Açıklamaya göre bedelsiz payların hesaplara aktarım işlemi 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

MERCN SERMAYE ARTIRIMI DETAYLARI

Açıklama Tutar / Tarih Mevcut sermaye 190.370.946 TL Bedelsiz artırım tutarı 380.741.892 TL Ulaşılacak sermaye 571.112.838 TL Bedelsiz artırım oranı %200 Artırımın kaynağı İç kaynaklar Hak kullanım başlangıç tarihi 2 Kasım 2026 Payların hesaplara aktarılması 4 Kasım 2026

MERCN hisseleri yazım sırasında yüzde 5,42’lik yükselişle 3,11 TL’den işlem gördü.

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