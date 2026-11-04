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Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Deniz Yatırım, Tüpraş hissesi için hedef fiyatını ve tavsiyesini açıkladı.

Deniz Yatırım, Tüpraş hissesi için 416,25 TL hedef fiyat belirlerken “al” tavsiyesini korudu. Hissenin 347,00 TL seviyesindeki son fiyatı dikkate alındığında hedef fiyat, yüzde 19,97 prim potansiyeline işaret etti.

Aracı kurumun açıkladığı hedef fiyat 12 aylık beklentiyi yansıtıyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli
Deniz Yatırım 416,25 TL 347,00 TL Al %19,97

Hedef fiyat ve prim potansiyeli aracı kurumun beklentisini yansıtır; yatırım tavsiyesi değildir.

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