Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş dalgası yaşandı.

Önceki işlem gününü 6 milyon 305 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, gün içinde en düşük 6 milyon 340 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 516 bin lirayı gördü.

Gün sonu kapanışı itibarıyla standart altındaki günlük prim yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti.

İŞLEM HACMİ 7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP bünyesinde gerçekleşen işlemlerde hem hacim hem de miktar tarafında yoğun bir hareketlilik izlendi:

• Altın İşlem Hacmi: 7.034.121.626,53 TL

• Altın İşlem Miktarı: 1.086,54 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 7.333.681.981,43 TL

Piyasadaki toplam işlem hacminin büyük bir bölümünü altın işlemleri oluştururken, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin de dahil olduğu piyasa geneli hacim 7,33 milyar lirayı aştı.

BORSADA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Günün en yüksek işlem yoğunluğuna ulaşan aracı kurum ve yetkili müesseseleri şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese

• BLZ Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

Standart altın, kurumsal ve bankacılık kanadından gelen alımların desteğiyle günü zirve seviyesinden tamamladı.

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