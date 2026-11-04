Ons altın bugün 4.000 dolar eşiğinde kritik seçim fiyatlamasındayken iki yol ayrımı var: Yükseliş trendi 2027'ye mi taşınacak, yoksa teknik kırılma yeni bir düşüş dalgasını mı tetikleyecek?

ABD'de 2026 ara seçim sonuçlarına dair ilk göstergelerin Demokrat Parti lehine şekillenmesi, altın piyasasına hareketlilik getirdi.

Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Demokratların ağırlık kazanması ihtimali, piyasada ekonomik yavaşlama ve para politikasında gevşeme senaryolarını öne çıkararak spot altını kritik 4.000 dolar bandına taşıdı.

SEÇİM SENARYOLARI ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Piyasa uzmanları, siyasi dengelerdeki değişimin değerli metaller üzerindeki makroekonomik yansımalarını farklı açılardan değerlendiriyor:

• Yatırımlarda Yavaşlama ve Düşen Getiriler: Tastylive Vadeli İşlemler ve Forex Stratejisi Başkanı Christopher Vecchio, Kongre'nin Demokrat kontrolüne geçmesinin teknoloji ve yapay zeka altyapı yatırımlarında ivme kaybına yol açabileceğini savunuyor. Önümüzdeki 3 ila 6 ayda ticari yatırımlarda yaşanabilecek bir daralmanın Fed'in faiz artırım baskısını tamamen ortadan kaldıracağını belirten Vecchio; gerileyen reel getirilerin ve zayıflayan doların, altının taşıma maliyetini düşürerek 2027'nin ilk çeyreğine kadar değerli metale destek sağlayacağını öngörüyor.

• Mali Kriz ve Borç Sarmalı: Bawden Capital Kurucusu Jen Bawden, seçimi hangi parti kazanırsa kazansın ülkenin devasa bütçe açıkları ve artan borç yükünün asıl belirleyici faktör olduğunu vurguluyor. Bawden'a göre para otoritelerinin borç krizine gevşek para politikasıyla yanıt vermek zorunda kalması, doların alım gücünü zayıflatarak altını uzun vadede güçlü bir kalkan konumunda tutacak.

• Jeopolitik ve Dış Politika Belirsizliği: Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston ise zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil getirilerinin alıcıları yeniden sahaya çektiğini ifade ediyor. Weston, Kongre kısıtlamalarıyla karşılaşacak olan Trump yönetiminin daha agresif bir uluslararası politika izleme potansiyelinin güvenli liman talebini besleyebileceğini belirtiyor.

ALTINA SIĞINMA YOLU KIRILDI: KARŞI GÖRÜŞLER VE KRİTİK SEVİYELER

Tüm bu destekleyici siyasi ve makro tabloya rağmen, teknik tarafta düşüş eğiliminin henüz sonlanmadığını savunan uzmanlar temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

MarketGauge Baş Piyasa Stratejisti Michele Schneider, Kitco News'e verdiği bir röportajda yükselişi destekleyen makro faktörlerin sürmesine rağmen piyasadaki alım iştahının yetersiz kaldığı görüşünde olduğunu paylaştı.

Güvenli liman arayışındaki sermayenin altına değil, faiz indirimleriyle birlikte ABD Hazine tahvillerine kaydığını vurgulayan Schneider, değerli metalin uzun vadeli yükseliş trendinde kırılma sinyalleri verdiğini belirtiyor.

Schneider'a göre piyasanın yönü açısından izlenmesi gereken eşikler:

• Yukarı Yönlü Seyir İçin: Ons altının kalıcı bir ralli başlatabilmesi için 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kararlı kapanışlar yapması gerekiyor.

• Aşağı Yönlü Riskler: 3.940 dolar seviyesindeki desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısı derinleşebilir. Bu kırılma, fiyatları sırasıyla 3.500 dolar ve ardından 2.500 dolar seviyelerine kadar çekebilecek yeni bir düzeltme dalgasının kapısını aralayabilir.

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