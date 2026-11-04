Altın fiyatları, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. ABD'deki ara seçimlerin ilk sonuçlarıyla dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan düşüş, küresel altın fiyatlarını destekledi. Ons altın uluslararası piyasalarda 3.960 doların üzerine çıkarken, serbest piyasada gram altının satış fiyatı 6.333 TL'yi aştı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Kasım 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda altın, önceki seansta kaydettiği sınırlı düşüşü telafi ederek yüzde 0,9'a varan yükselişle ons başına 3.960 doların üzerine çıktı.

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ilk sonuçlarında Demokratların Kongre'de sandalye kazanması, piyasalarda Başkan Donald Trump'ın mali politikalarına ilişkin beklentileri etkiledi.

Seçim sonuçlarının Trump yönetiminin kamu harcamalarını artırmaya yönelik politikalarını sınırlayabileceği değerlendirmeleriyle ABD Hazine tahvili getirileri geriledi. Dolar endeksindeki düşüş de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong, Demokratların güçlü seçim performansının Trump yönetiminin mali genişleme politikalarını ne ölçüde sınırlayabileceğinin piyasalar tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Altın fiyatlarının yönü açısından ABD seçimlerinin kesinleşecek sonuçlarının yanı sıra doların seyri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler de önem taşıyor.

4 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 4 Kasım Çarşamba sabahı itibarıyla altın alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.332,95 TL – Satış 6.333,79 TL

Çeyrek altın: Alış 10.132,73 TL – Satış 10.355,75 TL

Yarım altın: Alış 20.202,12 TL – Satış 20.711,49 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.532,86 TL – Satış 41.298,41 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 40.532,86 TL – Satış 41.298,41 TL

Ata altın: Alış 42.213,27 TL – Satış 43.287,94 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 3.949,97 dolar – Satış 3.950,59 dolar