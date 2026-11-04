Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarının portföylerinde bulunan BIST 30 hisselerinin satışı tamamlandı. Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası tarafından açıklanan sonuçlara göre, borsa dışında satışa sunulan 20 paketin tamamı alıcı buldu. İşlemlerde 3 Kasım kapanış fiyatları esas alınırken, payları devralan fonlara 3 aylık satış kısıtlaması getirildi.

BIST 30 HİSSELERİNİN SATIŞINDA 20 PAKETİN TAMAMI ALICI BULDU

Tasfiye süreci devam eden yatırım fonlarının portföylerinde yer alan BIST 30 endeksine dahil hisselerin satış işlemleri tamamlandı.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 3 Kasım 2026 tarihinde yapılan duyuruya göre, satışa çıkarılan toplam 20 eşit paketin tamamı satıldı.

İşlemler, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarına yönelik olarak borsa dışında, hızlandırılmış satış yöntemiyle gerçekleştirildi.

Satış fiyatlarının belirlenmesinde Borsa İstanbul'un 3 Kasım 2026 tarihli kapanış fiyatları esas alındı.

SATILAN HİSSELERE 3 AY SATIŞ KISITLAMASI

Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından payları devralan fonlar için uygulanacak kısıtlama da netleşti.

SPK düzenlemesi kapsamında, satın alınan BIST 30 hisseleri 3 ay boyunca borsada yeniden satılamayacak.

Bu süre içerisinde payların borsada satılması sonucunu doğurabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesine de izin verilmeyecek.

Söz konusu kısıtlama, tasfiye sürecindeki fonlardan devralınan payların kısa vadede yeniden borsada satışa konu edilmesini engelliyor.

TAKAS İŞLEMLERİ 4 KASIM'DA YAPILACAK

Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından duyurulan takvime göre, satışı tamamlanan hisselerin takas işlemleri 4 Kasım 2026 Çarşamba günü (Bugün) gerçekleştirilecek.

Payların devri, şartlı virman yöntemiyle yapılacak.

Böylece satış anlaşmalarının ardından hisselerin alıcı fonlara aktarılmasına yönelik takas aşamasına geçilecek.

FON TASFİYESİNDE SATIŞLARIN TAMAMLANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

BIST 30 hisselerinin 20 paketin tamamı için alıcı bulunması, tasfiye kapsamındaki bu payların nakde dönüştürülmesi sürecinde satış aşamasının tamamlandığı anlamına geliyor.

Ancak bu işlem, tasfiye sürecindeki bütün fonların tüm varlıklarının satıldığı veya yatırımcılara yapılacak ödemelerin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

SPK koordinasyonunda yürütülen tasfiye sürecinde, fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve yatırımcılara dağıtılmasına ilişkin diğer işlemler devam ediyor.

Satış sonuçlarının ardından gözler 4 Kasım'daki takas işlemlerine ve fon yatırımcılarına yapılacak ödemelere ilişkin duyurulara çevrildi.