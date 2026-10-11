Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül'den 9 Ekim'e kadar geçen 23 günlük dönemde Borsa İstanbul'da endeksler gerilerken, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) eylül verileri de piyasadaki değişimin boyutunu ortaya koydu. BIST 100 endeksi yüzde 6,53, BIST 30 ise yüzde 3,63 değer kaybetti. Ağustos-eylül döneminde pay senedi portföylerinin toplam değeri 5,33 trilyon TL azalırken, yaklaşık 110 bin yatırımcı pay piyasasından ayrıldı.

BIST 100'DE 23 GÜNDE 856 PUANLIK KAYIP

16 Eylül 2026 tarihinde 13.122,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 9 Ekim'de 12.265,98 puana geriledi.

İki kapanış arasındaki puan kaybı 856,60 olurken, oransal değişim yüzde 6,53 olarak hesaplandı.

BIST 30 endeksi ise aynı dönemde 15.716,04 puandan 15.145,27 puana indi. Büyük ölçekli şirketleri kapsayan endekste 570,77 puanlık, yüzde 3,63 oranında gerileme gerçekleşti.

Böylece BIST 100'ün oransal kaybı, BIST 30'un yaklaşık 1,8 katına ulaştı.

İki endeks arasındaki 2,90 yüzde puanlık performans farkı, BIST 30 dışındaki hisselerin genel endeks performansı üzerindeki etkisini incelemeyi önemli hale getirdi.

MKK VERİLERİ AÇIKLANDI: PORTFÖY DEĞERİ 5,33 TRİLYON TL AZALDI

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Eylül 2026 Aylık Piyasa Bülteni, pay senedi portföylerinin toplam değerindeki gerilemeyi ortaya koydu.

Ağustos sonunda 22,91 trilyon TL olan toplam pay senedi portföy değeri, eylül sonunda 17,58 trilyon TL'ye indi.

Böylece bir aylık dönemde 5,33 trilyon TL'lik, yüzde 23,26 oranında azalma gerçekleşti.

Portföy değeri son üç aylık dönemde yüzde 21,90 gerilerken, yıllık bazda yüzde 5,65 artışını korudu.

Bu tutar, piyasa fiyatları ve portföy büyüklüklerindeki değişimi gösteriyor. Dolayısıyla 5,33 trilyon TL'nin tamamını yatırımcıların realize ettiği zarar veya piyasadan çekilen para olarak değerlendirmek doğru değil.

BORSADA YAKLAŞIK 110 BİN YATIRIMCI AZALDI

MKK verilerinde yalnızca portföy büyüklükleri değil, yatırımcı sayısı da geriledi.

Ağustos sonunda yaklaşık 6,81 milyon olan pay senedi yatırımcısı sayısı, eylül sonunda 6,70 milyona indi.

Böylece bir ayda yaklaşık 110 bin kişilik, yüzde 1,62 oranında azalma yaşandı.

Buna karşılık yatırımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,69 daha yüksek seviyede kaldı.

BİREYSEL YATIRIMCILARIN PORTFÖYÜ 750 MİLYAR TL KÜÇÜLDÜ

Eylül ayında bireysel yatırımcıların halka açık hisse senedi portföylerinin değeri yüzde 26,04 azalarak yaklaşık 2,13 trilyon TL'ye geriledi.

Ağustos sonunda yaklaşık 2,88 trilyon TL olan portföy büyüklüğündeki fark 750 milyar TL'ye ulaştı.

Kurumsal yatırımcıların halka açık pay senedi portföy değeri ise aynı dönemde yüzde 21,54 azalarak 5,21 trilyon TL oldu.

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARDA YÜZDE 45,64'LÜK AZALMA

MKK'nın eylül verilerinde en yüksek oranlı gerilemelerden biri hisse senedi yoğun fonlarda görüldü.

Bu fonların toplam portföy değeri aylık yüzde 45,64 azalarak yaklaşık 156 milyar TL'ye indi.

Hisse senedi yoğun fonlardaki yatırımcı sayısı ise yüzde 21,60 gerileyerek 603 bin 935 oldu.

Yatırım fonlarının genelinde de portföy büyüklüğü ağustos sonundaki 10,97 trilyon TL'den eylül sonunda 9,23 trilyon TL'ye düştü.

Böylece toplam yatırım fonu portföy değerinde yaklaşık 1,74 trilyon TL'lik, yüzde 15,86 oranında azalma gerçekleşti.

YABANCI YATIRIMCILARIN PORTFÖY PAYI YÜKSELDİ

Eylül ayında pay senedi portföylerinin yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki dağılımında da değişim yaşandı.

Ağustos sonunda yüzde 32,59 olan yabancı yatırımcıların toplam portföy değeri içindeki payı, eylül sonunda yüzde 36,92'ye yükseldi.

Aynı dönemde yerli yatırımcıların payı yüzde 67,41'den yüzde 63,08'e geriledi.

Böylece yabancı yatırımcıların portföy içindeki ağırlığı 4,33 yüzde puan arttı.

Ancak yabancı yatırımcıların portföy payındaki yükseliş, tek başına aynı oranda yeni yabancı sermaye girişi yaşandığını göstermiyor.

FON SORUŞTURMASINDA YENİ AŞAMA: KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

9 Ekim 2026 tarihinde tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen ve henüz tasfiye işlemleri tamamlanmayan fonları kapsıyor.

Düzenlemeyle fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, kayıp ve zararların sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen tutarların fon pay sahiplerine ödenmesine ilişkin esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Dokuz maddelik teklifin yasama sürecinin devam etmesi bekleniyor.

BORSADA BUNDAN SONRA HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Fon soruşturmasının gündemde olduğu dönemde BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yaşanan gerileme, MKK verilerindeki portföy değeri azalması ve yatırımcı sayısındaki düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, eylül ayının pay piyasası açısından zorlu geçtiği görülüyor.

Bununla birlikte endekslerdeki hareketlerin tamamını tek bir gelişmeyle açıklamak mümkün değil. Faiz beklentileri, küresel piyasa koşulları, 2026 3. çeyrek şirket bilançoları ve yatırımcıların risk tercihleri de fiyatlamalar üzerinde etkili olabiliyor.

Önümüzdeki süreçte fon tasfiyelerinin ilerleyişi, yatırımcılara yapılacak ödemeler, Meclis'teki düzenleme ve pay piyasasına ilişkin yeni MKK verileri izlenecek.

(EKONOMİM)