Borsa İstanbul'da yabancı takas oranındaki aylık değişimler, bazı hisseleri listenin üst sıralarına taşıdı. Açıklanan verilere göre Metgün Enerji (METEN) yüzde 7,55 ile ilk sırada yer alırken, Bakırcı GYO (BKRGY) ve Empa Elektronik (EMPAE) onu takip etti. Listede enerji, gayrimenkul, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinden toplam 10 şirket bulunuyor.

YABANCI TAKAS ORANINDA ZİRVE METGÜN ENERJİ'NİN

Aylık verilere göre yabancı takas oranı en fazla artan hisse Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) oldu. Şirketin yabancı takas oranındaki değişim yüzde 7,55 olarak kaydedildi.

İkinci sırada yüzde 7,13 ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BKRGY) bulunurken, üçüncü sırada yüzde 6,37 ile Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret (EMPAE) yer aldı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) yüzde 5,89'luk değişimle dördüncü, Golda Gıda (GOLDA) ise yüzde 5,86 ile beşinci sıraya yerleşti.

YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Yabancı takas oranı en fazla artan 10 hisse şöyle sıralandı;

Hisse kodu Şirket Yabancı oranı değişimi METEN Metgün Enerji %7,55 BKRGY Bakırcı GYO %7,13 EMPAE Empa Elektronik %6,37 RGYAS Rönesans Gayrimenkul %5,89 GOLDA Golda Gıda %5,86 BETAE Beta Enerji %5,78 ECOGR Ecogreen Enerji Holding %4,89 INTET İntetra Teknoloji %4,89 ENSRI Ensari Sınai Yatırımlar %4,65 TTKOM Türk Telekom %4,61

YABANCI TAKAS ORANINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Yabancı takas oranı, bir hisse senedinin yabancı yatırımcıların saklama hesaplarında bulunan paylarının toplam paylar içerisindeki oranını ifade ediyor.

Bu orandaki artış, yabancı saklama hesaplarında tutulan payların ağırlığının yükseldiğine işaret ediyor. Ancak yabancı takas oranındaki değişim, doğrudan aynı miktarda net yabancı alımı gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

Ayrıca yabancı takas oranının yükselmesi, hisse fiyatının mutlaka artacağı anlamını taşımıyor.

(MATRİKS)