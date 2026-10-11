Borsa İstanbul'da aylık yabancı takas oranı en çok artan 10 hisse belli oldu. METEN, BKRGY, EMPAE ve TTKOM listede. İşte hisseler ve değişim oranları.
Borsa İstanbul'da yabancı takas oranındaki aylık değişimler, bazı hisseleri listenin üst sıralarına taşıdı. Açıklanan verilere göre Metgün Enerji (METEN) yüzde 7,55 ile ilk sırada yer alırken, Bakırcı GYO (BKRGY) ve Empa Elektronik (EMPAE) onu takip etti. Listede enerji, gayrimenkul, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinden toplam 10 şirket bulunuyor.
YABANCI TAKAS ORANINDA ZİRVE METGÜN ENERJİ'NİN
Aylık verilere göre yabancı takas oranı en fazla artan hisse Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) oldu. Şirketin yabancı takas oranındaki değişim yüzde 7,55 olarak kaydedildi.
İkinci sırada yüzde 7,13 ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BKRGY) bulunurken, üçüncü sırada yüzde 6,37 ile Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret (EMPAE) yer aldı.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) yüzde 5,89'luk değişimle dördüncü, Golda Gıda (GOLDA) ise yüzde 5,86 ile beşinci sıraya yerleşti.
YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Yabancı takas oranı en fazla artan 10 hisse şöyle sıralandı;
|Hisse kodu
|Şirket
|Yabancı oranı değişimi
|METEN
|Metgün Enerji
|%7,55
|BKRGY
|Bakırcı GYO
|%7,13
|EMPAE
|Empa Elektronik
|%6,37
|RGYAS
|Rönesans Gayrimenkul
|%5,89
|GOLDA
|Golda Gıda
|%5,86
|BETAE
|Beta Enerji
|%5,78
|ECOGR
|Ecogreen Enerji Holding
|%4,89
|INTET
|İntetra Teknoloji
|%4,89
|ENSRI
|Ensari Sınai Yatırımlar
|%4,65
|TTKOM
|Türk Telekom
|%4,61
YABANCI TAKAS ORANINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?
Yabancı takas oranı, bir hisse senedinin yabancı yatırımcıların saklama hesaplarında bulunan paylarının toplam paylar içerisindeki oranını ifade ediyor.
Bu orandaki artış, yabancı saklama hesaplarında tutulan payların ağırlığının yükseldiğine işaret ediyor. Ancak yabancı takas oranındaki değişim, doğrudan aynı miktarda net yabancı alımı gerçekleştiği anlamına gelmiyor.
Ayrıca yabancı takas oranının yükselmesi, hisse fiyatının mutlaka artacağı anlamını taşımıyor.
(MATRİKS)