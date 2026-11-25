Borsa İstanbul'da işlem gören toptan ve perakende ticaret şirketlerinin 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçları, sektördeki şirketler arasındaki kârlılık farkını ortaya koydu.

İncelenen 28 şirketin 17'si net kâr açıklarken 11'i zarar bildirdi. BİM 26,15 milyar TL ile listenin en fazla kâr açıklayan şirketi olurken CarrefourSA 5,77 milyar TL ile en fazla zarar açıklayan şirket olarak kayıtlara geçti.

Bazı şirketlerin net kârındaki dört haneli artış dikkat çekerken geçen yılın aynı dönemini kârla kapatan bazı şirketler ise zarara döndü.

BİM KÂRDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

BİM (BIMAS), geçen yılın ilk 9 ayında 14,60 milyar TL olan net kârını yüzde 79 artırarak 26,15 milyar TL'ye yükseltti.

Migros (MGROS) ise 4,59 milyar TL net kâr açıklamasına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük kâr düşüşü yaşadı.

Doğuş Otomotiv'in (DOAS) net kârı da yüzde 69 azalarak 6,55 milyar TL'den 2,05 milyar TL'ye geriledi.

EBEBEK'İN NET KÂRI YÜZDE 1.254 ARTTI

Sektörde oransal olarak en yüksek kâr artışı Ebebek'te (EBEBK) gerçekleşti. Şirketin geçen yılın ilk 9 ayında 52,9 milyon TL olan net kârı, yüzde 1.254 artışla 715,9 milyon TL'ye ulaştı.

İntema'nın (INTEM) net kârı yüzde 488, Mobiltel'in (MOBTL) yüzde 148, İndeks Bilgisayar'ın (INDES) ise yüzde 98 arttı.

CARREFOURSA, LYDİA HOLDİNG VE TEKNOSA MİLYARLARCA LİRA ZARAR AÇIKLADI

CarrefourSA'nın (CRFSA) net zararı 6,11 milyar TL'den 5,77 milyar TL'ye gerilerken Teknosa'nın (TKNSA) zararı 1,67 milyar TL'den 2,58 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 166,3 milyon TL net kâr açıklayan Lydia Holding (LYDHO) ise 2026 yılının ilk 9 ayında 2,85 milyar TL zarar bildirdi.

Şok Marketler'in (SOKM) net zararı 665,2 milyon TL'den 437,3 milyon TL'ye, Bizim Toptan'ın (BIZIM) zararı ise 1,07 milyar TL'den 679,2 milyon TL'ye geriledi.

DÖRT ŞİRKET ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Geçen yılın aynı döneminde zarar açıklayan dört şirket, 2026 yılının ilk 9 ayını net kârla tamamladı:

Datagate (DGATE): 80,5 milyon TL

Gimat Mağazacılık (GMTAS): 67,2 milyon TL

TGS Dış Ticaret (TGSAS): 33,8 milyon TL

Ingram Micro (INGRM): 21,5 milyon TL

Despec Bilgisayar (DESPC) ve Lydia Holding (LYDHO) ise kârdan zarara geçti.







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