Yükselen hacme ağırlıklı ortalama fiyattaki artışın eşlik etmesi, yatırımcıların gün boyu daha yüksek fiyat seviyelerinden alım yapmaya istekli olduğunu ortaya koyarken, listedeki hisselerin ağırlıklı ortalama fiyat yükselişi yüzde 2,80 ile yüzde 7,42 aralığında gerçekleşti.

MSGYO ORANSAL ARTIŞTA, ISGSY HACİMDE ÖNE ÇIKTI

Taramada işlem adedi artış hızında ilk sırayı Mistral GYO (MSGYO) aldı. Önceki seansta 275.948 adet olan işlem miktarını 6.098.354 adede taşıyan MSGYO, işlem adedini yüzde 2.109,96 (yaklaşık 22 kat) artırırken ağırlıklı ortalama fiyatını yüzde 7,42 yükselterek grubun bu alandaki lideri oldu. Hisse fiyatı ise yüzde 5,25 primle 4,00 TL’den 4,21 TL’ye çıktı.

Yüzdesel sıralamada dokuzuncu basamakta yer alan İş Girişim (ISGSY) ise mutlak işlem adedinde açık ara fark yarattı.

İşlem adedi yüzde 336,17 artarak 22,83 milyon adede ulaşan ISGSY, tek başına 10 hisselik listenin toplam işlem adedinin yaklaşık yarısını oluşturdu. Hissede kapanış fiyatı yüzde 0,27 değişirken ağırlıklı ortalama yüzde 4,62 yükseldi.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER HİSSELERİN HACİM VE FİYAT PERFORMANSI

• F-M İzmit Piston (FMIZP): İşlem adedini yüzde 742,66 artırmasına karşın kapanış değişimi yüzde 0,97 ile sınırlı kaldı; ağırlıklı ortalama 215,72 TL, kapanış ise 207,80 TL oldu.

• Penta Teknoloji (PENTA): yüzde 537,85’lik adet artışına yüzde 7,01’lik fiyat yükselişi eşlik etti ve hisse listenin en yüksek kapanış getirisini sağladı.

• Orta ve Alt Sıralar: İşlem adedi artışında AVGYO yüzde 470,09, AKSUE yüzde 422,27, BVSAN yüzde 386,27, CUSAN yüzde 380,44, BRKVY yüzde 336,61 ve GOLTS yüzde 248,21 oranlarıyla sıralamayı tamamladı.

KAPANIŞTA TALEBİ KORUYANLAR VE ORTALAMANIN ALTINDA KALANLAR

Seans sonu kapanış fiyatlarının ağırlıklı ortalamaya göre konumu incelendiğinde 10 hisselik liste iki eşit gruba ayrıldı:

• Ortalamanın Üzerinde Kapatanlar (Talep Seans Sonuna Kadar Korundu):



o PENTA: 8,70 TL kapanış / 8,65 TL ağırlıklı ortalama

o AVGYO: 15,76 TL kapanış / 15,47 TL ağırlıklı ortalama

o AKSUE: 13,03 TL kapanış / 12,95 TL ağırlıklı ortalama

o CUSAN: 17,07 TL kapanış / 17,01 TL ağırlıklı ortalama

o GOLTS: 224,90 TL kapanış / 224,36 TL ağırlıklı ortalama

• Ortalamanın Altında Kapatanlar (Gün İçi Kazancın Bir Kısmı Geri Verildi):



o MSGYO: 4,21 TL kapanış / 4,31 TL ağırlıklı ortalama

o FMIZP: 207,80 TL kapanış / 215,72 TL ağırlıklı ortalama

o BVSAN: 58,00 TL kapanış / 59,58 TL ağırlıklı ortalama

o BRKVY: 30,50 TL kapanış / 31,68 TL ağırlıklı ortalama

o ISGSY: 11,11 TL kapanış / 11,45 TL ağırlıklı ortalama

Kaynak: Matriks

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