PhilipCapital verilerine göre 25 Kasım 2026 itibarıyla günlük bazda yabancı yatırımcı ilgisinin en yoğunlaştığı hisse 0,42 puanlık artışla Türk Hava Yolları (THYAO) oldu ve şirketteki yabancı oranı yüzde 22,63 seviyesine tırmandı.

Onu 0,34 puan artışla yabancı payı yüzde 46,25’e çıkan AEFES ve 0,27 puan yükselişle yüzde 5,60’a ulaşan CWENE takip etti.

Listede dikkat çeken diğer artışlar ise şöyle sıralandı:

• KRDMD: 0,18 puan artışla yüzde 14,61

• TABGD: 0,16 puan artışla yüzde 48,39

• TTKOM: 0,09 puan artışla yüzde 28,96

• ZOREN: 0,09 puan artışla yüzde 5,35

• ALBRK: 0,08 puan artışla yüzde 16,18

• PAHOL: 0,07 puan artışla yüzde 2,68

• LMKDC: 0,06 puan artışla yüzde 1,63

SAHOL VE BANKACILIK HİSSELERİNDE YABANCI PAYI GERİLEDİ

Yabancı yatırımcıların en fazla pay azalttığı hisselerin başında 0,49 puanlık gerilemeyle Sabancı Holding (SAHOL) yer aldı; hissedeki yabancı oranı yüzde 22,40 seviyesine indi.

AKBNK 0,47 puan düşüşle yüzde 41,02’ye gerilerken, RGYAS 0,45 puan azalışla yüzde 24,49 ve KCHOL 0,39 puan düşüşle yüzde 39,55 yabancı payına çekildi.

Günlük bazda yabancı payı en çok azalan ilk 10 hissenin geri kalanında ise şu değişimler kaydedildi:

• ULKER: 0,30 puan azalışla yüzde 13,54

• YKBNK: 0,29 puan azalışla yüzde 24,36

• ASTOR: 0,28 puan azalışla yüzde 56,73

• ENERY: 0,22 puan azalışla yüzde 8,35

• ASELS: 0,21 puan azalışla yüzde 47,61

• CVKMD: 0,19 puan azalışla yüzde 5,06

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