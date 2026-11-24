Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT), sermaye artırımı başvurusuna ilişkin gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, artırılacak payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Okalin Yatırım Holding'e tahsis edilmesini planlıyor.

Şirketin 24 Kasım 2026 tarihinde seans kapanışının ardından yaptığı açıklamaya göre, 10 milyon 650 bin TL olan mevcut sermayenin 50 milyon TL'ye yükseltilmesi amacıyla 39 milyon 350 bin TL tutarında sermaye artırımı planlanıyor.

DIRIT SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen sınırlandırılarak tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesi ve satılması planlanıyor.

Bu kapsamda hazırlanan dokümanların 24 Kasım 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) iletildiği bildirildi.

SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİNDE HANGİ AŞAMAYA GELİNDİ?

Şirketin açıklamasında yer alan bilgilere göre sermaye maddesinin tadiline ilişkin önceki SPK başvurusu 7 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı ve 28 Ağustos 2026 tarihinde onaylandı.

Söz konusu değişiklik 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda görüşülerek kabul edildi. Yeni tahsisli sermaye artırımı başvurusu ise 24 Kasım 2026 tarihinde SPK'ya iletildi.

Başvurunun değerlendirme süreci devam ederken, sermaye artırımı işleminin tamamlanması için SPK onayı bekleniyor.

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