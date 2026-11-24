Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 7 hisse için yeni kararlar aldı. SVGYO, DUNYH, LYDHO, ODINE ve KARCL paylarına açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilirken DOGUB emir paketi, IDGYO ise tek fiyat işlem yöntemi tedbiri kapsamına alındı.

Tedbirler, 25 Kasım 2026 tarihli işlemlerden itibaren başlayacak ve 24 Aralık 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar devam edecek.

5 HİSSEYE AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI

VBTS kapsamında Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO), Dünya Holding (DUNYH), Lydia Holding (LYDHO), Odine Solutions (ODINE) ve Kardemir Çelik (KARCL) payları açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Söz konusu hisselerde tedbirler 25 Kasım seans başından itibaren uygulanmaya başlayacak ve 24 Aralık seans sonuna kadar devam edecek.

DOGUB HİSSESİNE EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) payları ise 25 Kasım'dan itibaren emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

24 Aralık seans sonuna kadar uygulanacak tedbir kapsamında:

Piyasa emri ve piyasadan limite emir girişleri kısıtlanacak.

Emir iptali yasaklanacak.

Emir miktarının azaltılması ve emir fiyatının kötüleştirilmesine izin verilmeyecek.

Emir toplama bilgi yayını kısıtlanacak.

DOGUB paylarında daha önce uygulanmaya başlanan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri de emir paketi tedbirinin geçerli olduğu süre boyunca devam edecek.

IDGYO TEK FİYAT İŞLEM YÖNTEMİYLE İŞLEM GÖRECEK

Dealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) payları için de tek fiyat işlem yöntemi kararı alındı.

25 Kasım seans başından 24 Aralık seans sonuna kadar uygulanacak tedbir kapsamında hisse, tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek.

IDGYO paylarında daha önce uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de yeni tedbir süresince devam edecek.

Tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca, piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda piyasa yapıcılık faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.

VBTS TEDBİRLERİ DİĞER İŞLEM KURALLARINDAN BAĞIMSIZ UYGULANACAK

Borsa İstanbul açıklamasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında getirilen tedbirlerin, payların işlem gördüğü pazar veya platformun işlem kurallarından ayrı değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre VBTS kapsamında alınan kararlar, diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya konulan işlem esaslarının geçerlilik süresinden bağımsız olarak kendi tedbir sürelerinin sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Ayrıca SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı uyarınca açığa satış işlemlerinin yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılabildiği hatırlatıldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.