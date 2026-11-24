Borsa İstanbul'da işlem gören 4 şirket, 25 Kasım Çarşamba günü genel kurul toplantıları için bir araya gelecek. Alkim Kağıt, Bor Şeker ve Enpara olağanüstü, Trabzon Liman İşletmeciliği ise olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantılarda şirketlerin gündem maddeleri ele alınacak.

YARIN GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER

25 Kasım 2026 Çarşamba günü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler ve toplantı türleri şöyle:

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA): Olağanüstü genel kurul

Bor Şeker A.Ş. (BORSK): Olağanüstü genel kurul

Enpara Bank A.Ş. (ENPRA): Olağanüstü genel kurul

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN): Olağan genel kurul

Böylece yarın Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirket olağanüstü, bir şirket ise olağan genel kurul toplantısı için bir araya gelecek.

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