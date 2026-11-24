Endüstriyel metal piyasalarında düşüş eğilimi yeniden güç kazandı. Geçen haftayı sert kayıplarla tamamlayan ve piyasalarda 'kızıl altın' olarak adlandırılan bakır fiyatları, pazartesi günkü toparlanmanın ardından yeniden gerilerken Çin'deki çelik üretiminin yavaşlaması ve yüksek stoklar demir cevheri fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

BAKIR FİYATLARINDA YÜZDE 2'Yİ AŞAN DÜŞÜŞ

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakırın ton fiyatı, bugün Türkiye saatiyle 10.00 itibarıyla yüzde 2,05 düşüşle 12 bin 233,50 dolara geriledi.

Bakır, pazartesi günü mart ayından bu yana ilk kez 11 bin 948 doları görmüş, ardından gün içinde yüzde 5,3'e ulaşan yükseliş kaydetmişti. Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak göreve dönmesinin ardından teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş, bakır fiyatlarına da destek sağlamıştı.

Ancak yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, metal piyasasında kalıcı bir toparlanmayı zorlaştırıyor. Veri merkezleri, elektrik şebekeleri ve enerji altyapısında yoğun olarak kullanılan bakır, teknoloji sektöründeki yatırım beklentilerine karşı giderek daha duyarlı hale geliyor.

Londra'da bakır fiyatları geçen hafta yüzde 9,23 gerileyerek üst üste altıncı haftalık kaybını kaydetmişti.

FED BEKLENTİLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR METALLERİ BASKILIYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve doların güçlenmesi, endüstriyel metaller üzerindeki baskıyı artıran diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Yüksek faiz beklentileri küresel ekonomik büyümeye ilişkin kaygıları güçlendirirken doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından emtia maliyetlerini yükseltiyor.

Piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi bulunuyor. Enflasyon verisinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve metal fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

DEMİR CEVHERİ DÖRT YILIN DİP SEVİYELERİNE YAKIN

Çelik üretiminin temel hammaddesi olan demir cevherinde de Çin kaynaklı talep zayıflığı fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en yoğun işlem gören demir cevheri kontratı pazartesi günü yüzde 0,3 düşüşle ton başına 654 yuandan kapanmıştı. Bugün 655 yuan çevresinde sınırlı bir toparlanma görülmesine rağmen fiyatlar, Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyelerine yakın bulunuyor.

Singapur'da işlem gören demir cevheri kontratları ise 90 dolar çevresinde seyrediyor.

Çinli çelik üreticilerinin daralan kâr marjları ve mevsimsel talep zayıflığı, hammadde tüketimini olumsuz etkiliyor.

ÇİN'DE DEMİR ÜRETİMİ SEKİZ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Mysteel verilerine göre, 19 Kasım itibarıyla Çin'de günlük ortalama sıvı demir üretimi art arda altı hafta gerileyerek 2,3 milyon tona düştü. Böylece üretim sekiz ayın en düşük seviyesine indi.

Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarının yüksek seyretmesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Ülkedeki talep sorunlarının yanı sıra küresel arzın genişleyeceğine yönelik beklentiler de piyasada aşağı yönlü riskleri güçlendiriyor.

Gine'deki Simandou demir cevheri projesinde üretimin artması, küresel piyasada arz fazlası oluşabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

ÇİN'İN DEMİR CEVHERİ İTHALATINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Çin'in deniz yoluyla gerçekleştirdiği demir cevheri ithalatının ekimdeki 105,66 milyon tondan kasımda 116,4 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Ancak ithalatın artmasına rağmen çelik üretiminin zayıf seyretmesi, ülkedeki stokların daha da büyümesi riskini beraberinde getiriyor. Bu görünüm, demir cevheri fiyatlarının toparlanmasını zorlaştıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

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