Türkiye ile Pakistan, madencilik alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla üç önemli anlaşmaya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu anlaşmalar kapsamında Türkiye, Pakistan'ın Belucistan bölgesindeki bakır ve altın projelerinde yer alacak. İki ülke ayrıca antimon aramacılığı, jeolojik araştırmalar ve ortak madencilik projeleri konusunda iş birliği yapacak.

TÜRKİYE, PAKİSTAN'DAKİ ALTIN VE BAKIR PROJELERİNE KATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki madencilik iş birliğini somut projelere dönüştürecek üç önemli anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bayraktar, Pakistan ile hidrokarbon aramacılığında yakalanan iş birliği ivmesinin madencilik sektörüne de taşındığını belirtti.

Anlaşmalar kapsamında MTAIC ile Mari Energies Minerals arasında, Pakistan'ın Belucistan bölgesindeki bakır ve altın projelerine yönelik Pay Sahipleri Sözleşmeleri imzalandı. Böylece Türkiye'nin Pakistan'daki bakır ve altın arama faaliyetlerinde yer almasının önü açıldı.

ANTİMON ARAMACILIĞINDA DA ORTAKLIK KURULACAK

Türkiye ile Pakistan arasındaki madencilik iş birliği altın ve bakır projeleriyle sınırlı kalmadı. MTAIC ile Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında antimon sahasına ilişkin Pay Sahipleri Sözleşmesi de imzalandı.

Bu anlaşmayla iki ülkenin farklı maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi konusunda ortak hareket etmesi kararlaştırıldı.

JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÜÇLÜ MUTABAKAT

İş birliğinin üçüncü ayağını ise Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı oluşturdu.

Söz konusu mutabakat kapsamında jeoloji ve maden arama alanlarında teknik iş birliği yapılması ve ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

HEDEF ARAMADAN ÜRETİME KADAR TÜM SÜRECİ KAPSAMAK

Bakan Bayraktar, arama çalışmalarından olumlu sonuç alınan sahalarda maden işletmeciliğinden cevher işlemeye ve nihai ürün üretimine kadar uzanan bütün süreci Pakistan ile birlikte yürütmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda Türkiye ile Pakistan arasındaki madencilik iş birliğinin yalnızca arama faaliyetleriyle sınırlı kalmaması; üretim ve işleme aşamalarını da kapsaması planlanıyor.