ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), gümüş fiyatlarına ilişkin 2027 yılı tahminlerini korudu. Banka, ons gümüşün 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde ortalama 75 dolar seviyesine ulaşmasını beklerken yıl geneli fiyat tahminini 70 dolar olarak belirledi. Analistler, küresel ekonomik baskıların hafiflemesi ve gümüş piyasasının yeniden arz açığına dönmesinin fiyatları destekleyebileceğini öngörüyor

BANK OF AMERICA'NIN 2027 GÜMÜŞ TAHMİNİ 75 DOLAR

Bank of America'nın 5 Kasım tarihli emtia tahmin tablosunda, ons gümüşün 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde ortalama 75 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüldü.

Banka, 2027 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini ise 70 dolar olarak korudu.

2026 yılının son çeyreğine ilişkin ortalama gümüş fiyatı tahmini 55 dolar seviyesinde bulunuyor.

BofA'nın 75 dolarlık beklentisi yeni bir yukarı yönlü revizyon değil, daha önce açıklanan tahminin devamı niteliğini taşıyor.

19 Kasım 2026 TSİ 09.30 itibarıyla kıymetli metallerden son durum;

İsim Son Alış Satış Gümüş Ons / TL 2.291,73 2.290,09 2.293,36 Gümüş Ons / USD 45,41 45,38 45,44 Paladyum / ABD Doları 963,77 962,20 965,35 Platin / ABD Doları 1.378,16 1.376,14 1.380,19 Gümüş Gram 73,73 73,63 73,73

GÜMÜŞ PİYASASINDA 2027'DE ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

Bank of America'nın analizine göre küresel gümüş piyasasında arz ve talep dengesinin önümüzdeki yıl değişmesi bekleniyor.

Banka, 2026 yılında 910 ton fazla vermesi öngörülen gümüş piyasasının 2027 yılında 852 ton açık vereceğini tahmin ediyor.

Gümüşe dayalı fiziki varlık destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) 2025 yılında yaklaşık 8 bin 600 ton giriş gerçekleşirken 2026 yılında yaklaşık 1.500 ton çıkış yaşandı.

Analistler, yatırımcıların yeniden gümüşe yönelmesi halinde fon akımlarının fiyatlar açısından destekleyici olabileceğini değerlendiriyor.

ÇİN'DE GÜNEŞ PANELİ TALEBİ GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLİYOR

Gümüş talebinin önemli kaynaklarından biri olan güneş enerjisi sektöründe ise yavaşlama dikkat çekiyor.

Çin'de ocak-eylül dönemindeki güneş enerjisi kurulumlarının yıllık bazda yaklaşık 129 gigavat gerilediği belirtildi.

Analistler, Çin'in yılın ikinci çeyreğinde net gümüş ihracatçısına dönüştüğünü, daha sonra ise ithalatın yeniden başladığını aktardı.

Bank of America, güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarındaki değişimin ve güneş enerjisi yatırımlarının emtia fiyatları üzerindeki etkisinin devam edeceğini öngörüyor.

YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZLERİ GÜMÜŞ TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Bank of America, yapay zeka yatırımları ve veri merkezlerinin büyümesiyle birlikte gümüş talebinde artış bekliyor.

Banka, veri merkezlerinde kullanılan gümüş miktarının 2026 yılındaki yaklaşık 270 tondan 2030 yılında 600 tonun üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor.

Ancak bu miktarın küresel gümüş tüketiminin yüzde 2'sinden daha azına karşılık gelmesi bekleniyor.

Gümüşün veri merkezlerinde soğutma sistemleri, enerji yönetimi ve elektrik altyapısında kullanıldığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan izin süreçlerindeki gecikmeler, elektrik şebekesi bağlantıları ve yerel itirazların yeni veri merkezi projelerini yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Daha verimli teknolojilerin geliştirilmesi de kullanılan gümüş miktarını sınırlayabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA HANGİ FAKTÖRLER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Bank of America analistleri, yapay zeka ve veri merkezlerinden kaynaklanan ek talebe rağmen gümüş fiyatlarının yönünü belirlemede ETF hareketleri ve güneş enerjisi sektörünün daha önemli olmaya devam edeceğini değerlendirdi.

Fed'in faiz politikası, doların küresel seyri ve yatırımcı talebindeki değişimler de gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki performansı açısından öne çıkıyor.