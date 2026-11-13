Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, altında merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebine, gümüşte ise yapay zekâ, veri merkezleri ve güneş enerjisi yatırımlarına dikkat çekti.

BlackRock'ın Amerika kıtası iShares Yatırım Stratejisi Başkanı Kristy Akullian, 2026'nın başında güçlü yükseliş kaydeden altın ve gümüş fiyatlarının artan reel getiriler, güçlenen ABD doları ve kâr satışları nedeniyle baskı altında kaldığını belirtti.

Akullian, kısa vadeli fiyat hareketlerine rağmen değerli metalleri destekleyen uzun vadeli yapısal faktörlerin korunduğunu vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLMEYE RAĞMEN TALEP GÜÇLÜ

2026'nın başlarında ons başına 5 bin doların üzerinde rekor seviyeye ulaşan altın, yükselen reel getiriler ve güçlenen doların etkisiyle değer kaybetti. Altının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 gerilediğini belirten Akullian, buna rağmen metalin jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere karşı korunma aracı olma özelliğini sürdürdüğünü ifade etti.

BlackRock analizinde altın ve gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen üç temel faktör öne çıktı.

BLACKROCK DEĞERLİ METALLERİ DESTEKLEYEN 3 FAKTÖRE DİKKAT ÇEKTİ

Akullian'ın değerlendirmesinde ilk sırada küresel kamu borçlarındaki artış yer aldı. ABD'nin federal borcunun gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 120'sini aştığını, yıllık bütçe açıklarının ise yüzde 6-7 seviyelerinde bulunduğunu belirten Akullian, bu tablonun değerli metallere yönelik talebi destekleyebileceğine işaret etti.

İkinci önemli unsur siyasi ve jeopolitik belirsizlikler oldu. Güvenli liman talebinin altın fiyatları açısından önemini koruduğunu belirten Akullian'ın paylaştığı verilere göre, 2020'den bu yana S&P 500 endeksinin yüzde 5'ten fazla gerilediği aylarda altın ortalama yüzde 2 getiri sağladı.

Üçüncü faktör ise gümüşün endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi olarak gösterildi. Özellikle yapay zekâ altyapısı, elektrifikasyon ve güneş enerjisi yatırımlarının gümüş talebini uzun vadede desteklediği belirtildi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

BlackRock analizinde merkez bankalarının altın alımlarının piyasaya sağladığı desteğe de dikkat çekildi.

2026 yılında gerçekleştirilen bir ankete göre merkez bankalarının yüzde 89'u, gelecek 12 ayda küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyor.

Kendi altın varlıklarını artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı da yükseliş gösterdi. Bu oran 2024'te yüzde 29, 2025'te yüzde 43 ve 2026'da yüzde 45 olarak kaydedildi.

Akullian, Çin ve Brezilya gibi ülkelerin rezervlerinde altının payının yüzde 10'un altında bulunmasının, merkez bankası alımlarının devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti.

GÜMÜŞ TALEBİNDE YAPAY ZEKÂ VE GÜNEŞ ENERJİSİ ETKİSİ

Gümüşün uzun vadeli görünümünde sanayi talebinin belirleyici olacağını değerlendiren BlackRock, yıllık gümüş tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ının elektronik, güneş panelleri ve yarı iletkenlerle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Yalnızca elektronik sektörünün yıllık yaklaşık 445 milyon ons gümüş talebi oluşturduğu belirtildi.

Güneş enerjisinin toplam endüstriyel gümüş talebindeki payı da son yıllarda önemli ölçüde arttı. Bu oran 2014'te yaklaşık yüzde 11 seviyesindeyken 2024'te yüzde 29'a yükseldi.

Akullian, yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar ve genişleyen enerji altyapısının gümüş tüketimini uzun vadede destekleyebileceğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KISA VADELİ BASKI SÜREBİLİR

BlackRock, güçlü dolar ve yüksek reel getirilerin değerli metaller üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor. Buna karşın merkez bankalarının altın alımları ve gümüşün endüstriyel kullanımındaki büyümenin uzun vadeli talebi desteklemeyi sürdürebileceği belirtiliyor.

Akullian, 2025 yılında elde edilen olağanüstü getirilerin ardından değerli metallerde kazançların daha ılımlı olabileceğini ifade etti.

Altının portföylerde stratejik çeşitlendirme ve değer saklama aracı olarak öne çıktığını belirten Akullian, gümüşün ise ekonomik büyüme dönemlerinde daha yüksek getiri potansiyeli sunabileceğini ancak daha sert fiyat dalgalanmaları ve kayıp riski taşıdığını vurguladı.

Ons altın TSİ 14.00 itibarıyla yüzde 0,46’lık yükselişle 3892 dolar, gram altın ise yüzde 0,67’lik yükselişle 6303,11 TL’den işlem gördü. Ons gümüş yüzde 0,20’lik düşüş ile 49,90 dolardan, gram gümüş ise yüzde 0,02’lik yükselişle 80,85 TL’den işlem gördü.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.