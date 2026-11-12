Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü değer kaybıyla tamamladı.

Piyasada gün boyunca en düşük 6 milyon 355 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 520 bin lira seviyeleri test edildi. Kapanış itibarıyla KMKTP’deki işlem verileri şöyle şekillendi:

• Altın İşlem Hacmi: 2 milyar 238 milyon 851 bin 471,78 TL

• Altın İşlem Miktarı: 350,24 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 2 milyar 240 milyon 926 bin 264,28 TL

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en yüksek işlem hacmine ulaşan ilk beş kurum ise NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Vakıflar Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Aizona Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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