İktidar koalisyonu ortaklarından D66 ve Hristiyan Demokratlar ile sol partilerin üzerinde uzlaştığı taslak; yatırım kazançlarına kademeli vergi getirilmesini ve miras ile bağış vergisi sınırlarının dondurulmasını öngörüyor.

Mevcut sistemde tutarına bakılmaksızın tüm yatırım getirilerinden sabit yüzde 36 oranında vergi alınan Hollanda’da, yeni teklifle birlikte kademeli modele geçilmesi planlanıyor.

Hisse senedi ve benzeri varlıklardan elde edilen yıllık getiriler için önerilen yeni tarife şöyle şekilleniyor:

• 60 bin euroyu aşan kısım: En yüksek vergi oranı yüzde 38,5 olarak uygulanacak.

• 60 bin euronun altı: Küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı korumak amacıyla vergi oranı yüzde 35,5 seviyesine indirilecek.

MİRAS VE BAĞIŞ VERGİSİ EŞİKLERİNE 5 YILLIK SABİTLEME

Teklifin bir diğer kritik ayağını ise miras ve bağış vergileri oluşturuyor. Buna göre 2027-2031 yılları arasında miras ve bağış vergilerindeki muafiyet ve vergi eşiklerinde enflasyon güncellemesi yapılmayacak.

Böylece söz konusu sınırların beş yıl boyunca sabit tutulmasıyla reel anlamda daha geniş bir varlık diliminin vergilendirilmesi hedefleniyor.

BÜTÇEYE YILLIK 1 MİLYAR EURO EK KAYNAK

Planlanan değişikliklerle devlet bütçesine her yıl yaklaşık 1 milyar euro ilave gelir sağlanması amaçlanıyor.

Elde edilecek bu kaynağın, gelir vergisinin en düşük diliminde yapılması planlanan vergi indiriminin finansmanında kullanılacağı belirtiliyor.

D66 Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Jan Paternotte, düzenlemenin ülkenin en varlıklı 68 bin kişisini doğrudan etkileyeceğini ve bu kesimin daha yüksek vergi ödeyeceğini vurguladı.

HÜKÜMETİN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Vergi paketi, iktidar kanadında da ciddi bir çatlağa yol açtı. Üç partili koalisyonun ortaklarından Hollanda Halk Partisi (VVD), söz konusu vergi artışlarının yasalaşması halinde koalisyondan ayrılabileceği uyarısında bulundu.

Olası bir ayrılığın, Başbakan Rob Jetten liderliğindeki azınlık hükümetinin geleceğini tehlikeye atabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Bloomberg