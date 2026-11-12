AK Parti, ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içeren 15 maddelik yeni torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Teklifte; eski dönem Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi, indirimli kurumlar vergisi kapsamının daraltılması ve fon tasfiyesini yürüten banka personeline yasal koruma sağlanması gibi kritik başlıklar yer alıyor.

FON TASFİYESİNDE GÖREVLİ BANKA PERSONELİNE HUKUKİ GÜVENCE

Torba teklifin dikkat çeken bir diğer maddesi, olağanüstü fon tasfiyesi süreçlerine ilişkin oldu. Süreci kanunla verilen görev kapsamında yürüten Ziraat Bankası, İş Bankası ve bu bankaların ilgili personelleri için mali, idari ve hukuki sorumsuzluk hükmü getiriliyor.

Düzenlemenin gerekçesinde, söz konusu tasfiye işlemlerinin her iki bankanın da asli görev alanında yer almamasına rağmen kanuni zorunlulukla üstlenildiği belirtilerek, görevli banka ve çalışanlarına bu süreçte yasal güvence sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

1 OCAK 2017 ÖNCESİ GSS BORÇLARI SİLİNİYOR

Meclis’e sunulan teklif kapsamında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yönelik yeni bir adım atılıyor.

Düzenleme yasalaştığı takdirde, 1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE KAPSAM DARALTILIYOR

Teklifle birlikte üretim faaliyetlerine yönelik uygulanan yüzde 12,5 indirimli kurumlar vergisi uygulamasında da değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren şirketler indirimli kurumlar vergisi kapsamı dışına çıkarılacak:

• Kıymetli maden üreticileri

• Petrol rafinerileri

• Tütün ve alkollü içki üreticileri