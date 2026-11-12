Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, 12 Kasım 2026'da yayımlanan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Bloomberg Green at COP31" etkinliğine katıldı.

COP31'in Küresel İş Ortağı olan Koç Holding'i temsilen etkinlikte yer alan Koç, enerji dönüşümünün küresel ekonomi, sanayi politikaları ve uluslararası rekabet üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temiz enerjiye geçiş için önemli miktarda finansman sağlandığını ancak kaynakların ülkeler arasında dengeli dağılmadığını belirten Koç, mevcut finansman yapısının küresel iklim hedeflerine ulaşmak açısından yeterli olmadığını ifade etti.

ALİ KOÇ'TAN KÜRESEL REKABET MESAJI

Enerji dönüşümünün yalnızca çevresel hedeflerle sınırlı olmadığını belirten Ali Y. Koç, ülkelerin ulusal güvenlik, enerji bağımsızlığı, Çin ile rekabet ve jeopolitik riskler gibi birçok konuyla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Küresel ekonomik rekabette sermaye, enerji ve üretim kapasitesinin belirleyici olacağını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye, enerji ve sanayi kapasitesi üzerinde hâkimiyet kurabilen taraf kazanacak"

Koç, enerji dönüşümünün ülkelerin rekabet gücü, dayanıklılığı ve ulusal güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Bu dönüşümün temelinde elektrifikasyonun bulunduğunu belirten Koç, enerji sistemlerinde yaşanan değişimin ekonomik rekabet koşullarını da yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

"İKLİM HEDEFLERİNİ YALNIZCA PİYASA GÜÇLERİNE BIRAKAMAYIZ"

Temiz enerji yatırımları ile ekonomik önceliklerin geçmişe kıyasla daha fazla örtüştüğünü belirten Koç, bu yakınlaşmanın küresel iklim hedeflerine ulaşmak için tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Piyasa mekanizmalarının çözüm üretmekte yetersiz kaldığı alanlarda uluslararası iş birliğine ve kamu politikalarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Koç, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Dolayısıyla iklim hedeflerini yalnızca piyasa güçlerine bırakamayız. Bu ne anlama geliyor? Bu COP ve bundan sonraki COP'lar, piyasa güçlerinin çözüm üretemediği alanlardaki iklim sorunlarının nasıl ele alınacağına yönelik politikalar geliştirebilirse önemli bir ilerleme sağlanabilir."

Koç, iklim değişikliğiyle mücadelede piyasa dinamiklerinin yanı sıra uluslararası düzeyde geliştirilecek politikaların da belirleyici olacağını ifade etti.

AFRİKA TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINDAN YALNIZCA YÜZDE 2 PAY ALIYOR

Ali Y. Koç, küresel temiz enerji yatırımlarının dağılımında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunduğuna dikkat çekti.

Koç'un paylaştığı verilere göre Çin dışındaki gelişmekte olan ülkeler, dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturmasına rağmen küresel temiz enerji yatırımlarının yalnızca yüzde 15'inden yararlanabiliyor.

Afrika'da ise söz konusu eşitsizlik daha belirgin seviyede bulunuyor.

Dünya nüfusunun yüzde 20'sinin yaşadığı Afrika kıtası, küresel temiz enerji yatırımlarından yalnızca yüzde 2 pay alıyor.

Koç, enerji dönüşümünün başarıya ulaşmasında uygun maliyetli finansmana erişimin önemli rol oynadığını belirtti.

Finansman sağlama kapasitesinin hem yatırımların hayata geçirilmesini hem de projelerin kârlılığını etkileyen temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

COP29'DA 300 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN TAAHHÜDÜ VERİLMİŞTİ

Küresel iklim finansmanına ilişkin taahhütleri de değerlendiren Ali Y. Koç, COP29 kapsamında gelişmekte olan ülkelere yıllık 300 milyar dolar finansman sağlanmasının taahhüt edildiğini hatırlattı.

Temiz enerji dönüşümüne yönelik önemli kaynakların harekete geçirildiğini belirten Koç, buna karşın finansmanın miktarı ve ülkeler arasındaki dağılımının küresel hedefleri karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Koç, finansman mekanizmalarının daha kapsayıcı ve etkili hale getirilmesi gerektiğini belirterek gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonları ve ekonomik kapasiteleri doğrultusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret etti.

KALKINMA BANKALARININ 1 DOLARLIK FİNANSMANI NE KADAR EK KAYNAK SAĞLIYOR?

Ali Y. Koç, kalkınma bankalarının sağladığı finansmanın özel sektör yatırımlarını harekete geçirme kapasitesine ilişkin veriler paylaştı.

Buna göre kalkınma bankalarının temiz enerji yatırımları için sağladığı her 1 dolarlık finansman, gelişmiş ülkelerde 2 dolarlık ek finansman oluşturuyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ise aynı 1 dolarlık finansman yalnızca 40 sentlik ek kaynak yaratıyor.

Bu farklılığın gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımlarının finansmana erişimindeki sorunları ortaya koyduğunu belirten Koç, kamu kaynaklarının özel sermayeyi harekete geçirme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE FİNANSMAN SORUMLULUĞU ÇAĞRISI

Küresel temiz enerji dönüşümünün hedeflerine ulaşabilmesi için finansman kaynaklarının daha dengeli dağıtılması gerektiğini vurgulayan Koç, gelişmiş ülkelere daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Gelişmiş ekonomilerin tarihsel karbon emisyonlarındaki payları ve finansman sağlama kapasitelerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Koç, mevcut finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Koç, temiz enerji yatırımlarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde artırılabilmesi için uygun maliyetli finansmanın ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.