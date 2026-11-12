Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının son Enflasyon Raporu toplantısında yeni enflasyon tahminlerini açıkladı. Piyasaların merakla beklediği sunumda 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahminler güncellendi. TCMB'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltilirken 2027 yılı tahmini yüzde 21, 2028 yılı tahmini ise yüzde 13,5 olarak açıklandı.

TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. Karahan, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15'e, 2028 sonunda ise yüzde 9'a gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasını öngördüklerini açıklamıştı.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI KÜRESEL ENFLASYONU ETKİLİYOR

Savaşın küresel büyüme görünümü üzerindeki etkisi, savaş bölgesi dışında görece sınırlı oldu. Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini koruyor.

Yılın ikinci çeyreğinde büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Talep göstergelerine ilişkin veriler bir bütün olarak, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.

CARİ AÇIK MİLLÎ GELİRE ORAN OLARAK YATAY SEYREDİYOR

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Altın ve enerji dışı ithalat ise yataya yakın seyrediyor.

Jeopolitik gelişmelere rağmen cari açık millî gelire oran olarak yatay seyrediyor.

FONLARDAN ÇIKIŞLAR BÜYÜK ORANDA MEVDUATA YÖNELDİ

Fon piyasasındaki gelişmeler sonrasında fonlardan çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Kredi büyümesi belirgin şekilde yavaşladı. Sıkı para politikası bu süreçte etkili oldu.

Kredi türleri bazında büyüme türlerine baktığımızda bireysel kredilerde büyümenin yüzde 15 seviyesine düştüğü görülüyor.

Kur oynaklığı düşük seviyelerde seyrederken, ülke kredi risk priminde sınırlı artış yaşandı.

Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde dolaylı etkilere ilişkin olası riskleri göz ardı etmiyoruz.

Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşme ile gerilese de oynak seyrediyor.

Kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraklaması mümkün.

Hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor. Hizmet grubu alt kalemlerinde ayrışma gözleniyor.

Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşiyor.

ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Bu görünüm altında, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21’e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5’e, 2029 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.