Borsa İstanbul'da işlem gören Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) hisselerinde şirket ortağı Mehmet Sinan Tara'nın peş peşe gerçekleştirdiği pay alımları dikkat çekiyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre Tara, 9, 10 ve 11 Kasım 2026 tarihlerinde toplam 1 milyon 200 bin lot ENKAI hissesi satın aldı. Son alım işleminin ardından şirket sermayesindeki payı ve oy hakları yüzde 1,175 seviyesine ulaştı. Ekim ayının son günlerinden itibaren yapılan KAP bildirimleri, ortak alımlarının daha önce de devam ettiğini gösteriyor.

ENKAI'DE 3 GÜNDE 1,2 MİLYON LOTLUK ALIM

Enka İnşaat hisselerinde şirket ortağı Mehmet Sinan Tara tarafından gerçekleştirilen pay alımlarına bir yenisi daha eklendi.

12 Kasım 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamaya göre Tara, 11 Kasım'da 79,75-81,65 TL fiyat aralığından 400 bin lot ENKAI hissesi satın aldı.

Bu işlemle birlikte Tara'nın şirket sermayesindeki payı ve oy hakları yüzde 1,175'e yükseldi.

Söz konusu alım, önceki iki işlem gününde gerçekleştirilen hisse alımlarının devamı niteliğinde oldu.

KAP bildirimlerine göre Mehmet Sinan Tara, 9 Kasım'da 500 bin lot, 10 Kasım'da ise 300 bin lot ENKAI hissesi almıştı.

Böylece son üç işlem gününde gerçekleştirilen toplam alım miktarı 1,2 milyon lota ulaştı.

MEHMET SİNAN TARA'NIN ENKAI ALIMLARI

İşlem Tarihi Alınan Pay (Lot) Fiyat Aralığı (TL) İşlem Sonrası Pay Oranı 9 Kasım 2026 500.000 77,50 - 80,85 %1,163 10 Kasım 2026 300.000 80,65 - 82,30 %1,168 11 Kasım 2026 400.000 79,75 - 81,65 %1,175 Toplam 1.200.000 - %1,175

Açıklanan işlemler sonucunda Mehmet Sinan Tara'nın Enka İnşaat'taki pay oranı 9 Kasım sonundaki yüzde 1,163 seviyesinden 11 Kasım itibarıyla yüzde 1,175'e yükseldi.

ENKAI'DE ALIMLAR EKİM SONUNDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Mehmet Sinan Tara'nın ENKAI hisselerindeki işlemleri yalnızca son üç günle sınırlı değil.

KAP kayıtlarına göre Tara adına 30 Ekim ile 11 Kasım arasında farklı tarihlerde pay alım satım bildirimleri yayımlandı.

30 Ekim tarihinde yayımlanan bildirimin ardından 2, 3, 5, 6, 10 ve 11 Kasım tarihlerinde de ilgili pay alım satım açıklamaları kamuoyuyla paylaşıldı.

Önceki açıklamalarda yer alan verilere göre Tara, 30 Ekim'de 500 bin lot ENKAI hissesi satın alırken 2 Kasım'da da 500 bin lotluk alım gerçekleştirdi.

Bu işlemlerde hisse alımlarının farklı fiyat seviyelerinden yapıldığı görüldü.

ŞARIK ÖMER TARA DA ENKAI HİSSESİ ALMIŞTI

Enka İnşaat'ta bu hafta pay alımı gerçekleştiren isimlerden biri de Şarık Ömer Tara olmuştu.

KAP'a yansıyan açıklamaya göre Şarık Ömer Tara, 9 Kasım 2026 tarihinde 77,65-78,10 TL fiyat aralığından 100 bin lot ENKAI hissesi satın almıştı.

İşlemin ardından Şarık Ömer Tara'nın şirket sermayesindeki payı ve oy hakları yüzde 0,256 seviyesine ulaşmıştı.

Böylece 9 Kasım'da Mehmet Sinan Tara ve Şarık Ömer Tara tarafından toplam 600 bin lot ENKAI hissesi alınmıştı.

ENKAI'DE ORTAK ALIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Şirket ortaklarının borsada gerçekleştirdiği hisse alımları, ilgili kişilerin sermayedeki paylarının artmasına neden oluyor.

Mehmet Sinan Tara'nın son işlemleri de Enka İnşaat'taki doğrudan pay sahipliğinin yükselmesiyle sonuçlandı.

Ancak pay alımlarının hangi yatırım stratejisi veya beklenti doğrultusunda gerçekleştirildiğine ilişkin açıklanan bildirimlerde özel bir gerekçe bulunmuyor.

Bu nedenle işlemler, tek başına ENKAI hisselerinin gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin kesin bir gösterge olarak değerlendirilemez.

Öte yandan söz konusu işlemler, şirketin kendi hisselerini geri aldığı bir pay geri alım programı değil, şirket ortakları tarafından gerçekleştirilen bireysel pay alımları niteliğinde.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.