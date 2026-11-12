Dün yatay bir seyir izleyerek günü 11.666,42 puandan tamamlayan endeks, yeni güne önceki kapanışa göre 8,84 puan ve %0,08 artışla 11.675,26 puandan merhaba dedi.

Açılışın ardından saat 10.27 itibarıyla piyasada para girişlerinin hız kazandığı görüldü.

BANKACILIK ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELİŞ VE TCMB HAMLESİ

Açılış verilerine göre sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,80 ile bankacılık olurken, en çok kaybettiren %0,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi oldu. Holding endeksi ise güne %0,41 düşüşle başladı.

Piyasalardaki hareketlilikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi büyüme sınırlarında yaptığı gevşeme adımı etkili oldu.

TCMB; sekiz haftalık kredi büyüme sınırını ihtiyaç ve taşıt kredilerinde %3'ten %3,5'e, KOBİ kredilerinde %5'ten %5,5'e, diğer ticari kredilerde ise %2'den %2,5'e yükselttiğini duyurdu.

Küresel cephede ise CoreWeave’in güçlü finansal sonuçları ve Anthropic’in halka arz değerlemesine ilişkin yüksek beklentiler teknoloji hisseleri üzerinden risk iştahını destekledi.

Ayrıca MSCI endeks değişiklikleri kapsamında Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 2 hisse eklenirken 18 hisse endeksten çıkarıldı.

BIST 100’DE PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ TABLOSU

Saat 10.27 itibarıyla BIST 100 (XU100) endeksinde aktif para girişinin ve para çıkışının en yoğun yaşandığı ilk 8 hisse şu şekilde sıralandı:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler

Astor Enerji (ASTOR): 125.830.169 TL para girişi (Fiyat: 163,80 TL | Değişim: %1,68)

VakıfBank (VAKBN): 71.921.767 TL para girişi (Fiyat: 33,92 TL | Değişim: %3,48)

Sabancı Holding (SAHOL): 71.407.936 TL para girişi (Fiyat: 86,50 TL | Değişim: %0,41)

Tüpraş (TUPRS): 18.638.953 TL para girişi (Fiyat: 354,75 TL | Değişim: %1,79)

BİM (BIMAS): 15.378.362 TL para girişi (Fiyat: 382,75 TL | Değişim: %1,39)

Şişecam (SISE): 12.935.805 TL para girişi (Fiyat: 35,82 TL | Değişim: %1,65)

Halkbank (HALKB): 8.722.568 TL para girişi (Fiyat: 44,10 TL | Değişim: %2,32)

Petkim (PETKM): 8.280.632 TL para girişi (Fiyat: 16,92 TL | Değişim: %1,87)

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler

Akbank (AKBNK): -82.996.385 TL para çıkışı (Fiyat: 71,40 TL | Değişim: %0,85)

Yapı Kredi (YKBNK): -63.672.296 TL para çıkışı (Fiyat: 38,86 TL | Değişim: %1,09)

Aselsan (ASELS): -61.615.303 TL para çıkışı (Fiyat: 346,25 TL | Değişim: %0,87)

Türk Hava Yolları (THYAO): -52.371.775 TL para çıkışı (Fiyat: 318,00 TL | Değişim: %1,03)

Koç Holding (KCHOL): -37.606.280 TL para çıkışı (Fiyat: 205,70 TL | Değişim: %0,83)

Gülermak (GLRMK): -29.462.165 TL para çıkışı (Fiyat: 106,40 TL | Değişim: %4,62)

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): -20.150.533 TL para çıkışı (Fiyat: 38,32 TL | Değişim: %-1,03)

Tekfen Holding (TKFEN): -17.652.250 TL para çıkışı (Fiyat: 200,20 TL | Değişim: %0,65)

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puan seviyelerinin direnç, 11.600 ve 11.500 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

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