Borsa İstanbul'da 6 şirketin hisselerinde toplam 510 milyon 563 bin 858 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi. Tüpraş (TUPRS), Koç Holding (KCHOL), Türk Hava Yolları (THYAO), Pegasus (PGSUS), BİM (BIMAS) ve Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisselerinde gerçekleşen işlemlerde toplam 1 milyon 857 bin 814 lot el değiştirdi. En yüksek özel emir işlem hacmi 171,45 milyon TL ile Tüpraş hisselerinde kaydedildi. İşte özel emirle işlem yapılan 6 hisse, işlem tutarları ve fiyatları.

BORSA İSTANBUL'DA 6 HİSSEDE ÖZEL EMİR İŞLEMİ

Borsa İstanbul'da bazı büyük ölçekli şirketlerin hisselerinde özel emir yöntemiyle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildi.

Altı hissede toplam 510,56 milyon TL'lik işlem yapılırken en yüksek hacim Tüpraş ve Koç Holding hisselerinde görüldü.

Tüpraş hisselerinde 500 bin lotluk işlem 342,90 TL fiyatla gerçekleştirilirken toplam işlem tutarı 171,45 milyon TL oldu.

Koç Holding hisselerinde ise 205,30 TL fiyat üzerinden 500 bin lotluk özel emir işlemi yapıldı. İşlemin toplam büyüklüğü 102,65 milyon TL olarak kaydedildi.

Türk Hava Yolları hisselerinde 94,35 milyon TL, Gübre Fabrikaları hisselerinde 56,40 milyon TL, BİM hisselerinde 50,18 milyon TL ve Pegasus hisselerinde 35,54 milyon TL tutarında özel emir işlemi gerçekleşti.

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 6 HİSSE

Hisse Kodu İşlem Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) İşlem Fiyatı (TL) TUPRS 171.450.000 500.000 342,90 KCHOL 102.650.000 500.000 205,30 THYAO 94.350.000 300.000 314,50 GUBRF 56.400.000 200.000 282,00 BIMAS 50.177.838 131.614 381,25 PGSUS 35.536.020 226.200 157,10 TOPLAM 510.563.858 1.857.814 -

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ TÜPRAŞ HİSSELERİNDE

Altı hisse arasında en yüksek özel emir işlem hacmi Tüpraş'ta gerçekleşti.

TUPRS hisselerinde 171,45 milyon TL'lik işlem yapılırken bu tutar toplam özel emir işlem hacminin yaklaşık yüzde 33,6'sını oluşturdu.

Tüpraş'ı 102,65 milyon TL ile Koç Holding ve 94,35 milyon TL ile Türk Hava Yolları izledi.

Bu üç hissede gerçekleşen işlemlerin toplam büyüklüğü 368,45 milyon TL'ye ulaştı.

BORSA İSTANBUL'DA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının belirli şartlar üzerinde anlaşarak gerçekleştirdiği pay alım satım işlemidir.

Bu işlemlerde fiyat ve miktar taraflar arasında belirlenir. Emir, işlem yapılmak istenen karşı yatırım kuruluşu seçilerek sisteme iletilir.

Özel emir işlemlerinde belirlenen fiyat, hissenin aynı anda piyasada işlem gördüğü fiyattan farklı olabilir.

Yüksek tutarlı işlemlerin ardından ilgili tarafların mevzuat kapsamındaki bildirim yükümlülüklerine bağlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay alım satım açıklamaları yayımlanabilir.

Ancak ilgili işlem hakkında KAP bildirimi bulunmadığı durumlarda alıcı ve satıcının kimliği kamuya açık bilgiler üzerinden belirlenemeyebilir.

Özel emir işlemi yapılması, tek başına hissede yükseliş veya düşüş yaşanacağı anlamına gelmez. İşlemlerin fiyat üzerindeki olası etkileri, piyasa koşulları ve işlem detaylarına göre değişebilir.