Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım 2026 haftasında aralarında Türk Hava Yolları (THYAO), Koç Holding (KCHOL), ASELSAN (ASELS), SASA Polyester (SASA) ve Şişecam'ın (SISE) bulunduğu 17 hissede özel emir yöntemiyle işlemler gerçekleştirildi. Hafta boyunca toplam 2,47 milyar TL'lik işlem hacmi oluşurken 55 milyon lotun üzerinde pay el değiştirdi. İşte gün gün özel emirle işlem yapılan hisseler, işlem tutarları ve fiyatları...

2 KASIM PAZARTESİ ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

Haftanın ilk işlem gününde 7 hissede toplam 508 milyon 557 bin 500 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.

En yüksek işlem tutarı 228,8 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) hisselerinde kaydedildi.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem miktarı (lot) İşlem fiyatı (TL) AKBNK 31.000.000 500.000 62,00 BIMAS 174.875.000 500.000 349,75 ENKAI 19.312.500 250.000 77,25 EREGL 14.750.000 500.000 29,50 KCHOL 228.800.000 1.200.000 190,667 PETKM 15.720.000 1.000.000 15,72 PGSUS 24.100.000 200.000 120,50 TOPLAM 508.557.500 4.150.000 —

3 KASIM SALI ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

3 Kasım Salı günü 7 hissede toplam 456 milyon 290 bin TL tutarında özel emir işlemi yapıldı.

ASELSAN (ASELS) hisselerinde 171 milyon 375 bin TL, Koç Holding (KCHOL) hisselerinde ise 117 milyon 160 bin TL tutarında işlem gerçekleştirildi.

SASA Polyester (SASA) hisselerinde 16 milyon lotluk özel emir işlemi kaydedildi.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem miktarı (lot) İşlem fiyatı (TL) AGESA 20.300.000 100.000 203,00 ASELS 171.375.000 500.000 342,75 KCHOL 117.160.000 600.000 195,267 MIATK 81.650.000 3.550.000 23,00 MPARK 29.336.000 76.000 386,00 SASA 23.680.000 16.000.000 1,48 TABGD 12.789.000 70.000 182,70 TOPLAM 456.290.000 20.896.000 —

4 KASIM ÇARŞAMBA ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

Haftanın en yüksek günlük özel emir hacmi 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleşti.

6 hissede toplam 796 milyon 725 bin TL'lik özel emir işlemi kaydedildi.

Günün en yüksek işlem hacmi 417 milyon 750 bin TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde oluştu. Koç Holding (KCHOL) hisselerinde ise 203 milyon 750 bin TL tutarında işlem gerçekleştirildi.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem miktarı (lot) İşlem fiyatı (TL) ENKAI 20.375.000 250.000 81,50 KCHOL 203.750.000 1.000.000 203,75 SAHOL 52.050.000 600.000 86,75 SASA 32.000.000 20.000.000 1,60 SISE 70.800.000 2.000.000 35,40 THYAO 417.750.000 1.500.000 278,50 TOPLAM 796.725.000 25.350.000 —

5 KASIM PERŞEMBE ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

5 Kasım Perşembe günü 4 hissede toplam 622 milyon 312 bin 841 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.

En yüksek tutarlı işlem, 438 milyon 620 bin 841 TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) paylarında kaydedildi.

Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde ise yaklaşık 119,5 milyon TL'lik özel emir işlemi yapıldı.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem miktarı (lot) İşlem fiyatı (TL) AKBNK 20.100.000 300.000 67,00 SAHOL 119.480.000 1.390.000 85,957 THYAO 438.620.841 1.464.491 299,504 YKBNK 44.112.000 1.200.000 36,76 TOPLAM 622.312.841 4.354.491 —

6 KASIM CUMA ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

Haftanın son işlem gününde Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde özel emir işlemi gerçekleştirildi.

296,50 TL fiyat üzerinden 300 bin lotluk işlem yapılırken toplam işlem hacmi 88 milyon 950 bin TL oldu.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem miktarı (lot) İşlem fiyatı (TL) THYAO 88.950.000 300.000 296,50 TOPLAM 88.950.000 300.000 —

ÖZEL EMİR İŞLEMLERİNDE THYAO VE KCHOL ÖNE ÇIKTI

Haftalık verilere göre en yüksek özel emir işlem hacmi 945 milyon 320 bin 841 TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde oluştu.

Koç Holding (KCHOL) hisselerinde ise üç farklı işlem gününde toplam 549 milyon 710 bin TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi.

Bu iki hissedeki toplam 1,49 milyar TL'lik işlem, haftalık özel emir hacminin yaklaşık yüzde 60,5'ini oluşturdu.

Lot miktarı bakımından SASA Polyester hisseleri öne çıktı. Şirketin paylarında hafta boyunca toplam 36 milyon lotluk, 55 milyon 680 bin TL tutarında özel emir işlemi kaydedildi.

BORSA İSTANBUL'DA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının hisse senedinin miktarı ve işlem fiyatı üzerinde anlaşmasıyla gerçekleştirilen pay alım satım işlemidir.

Bu işlemlerde fiyat, hisse senedinin işlem anında piyasada oluşan fiyatından farklı olabilir. Emir, işlemin gerçekleştirileceği karşı yatırım kuruluşu seçilerek sisteme iletilir.

Yüksek tutarlı bazı özel emir işlemlerinin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay alım satım bildirimleri yayımlanabiliyor.

Ancak her işlemde alıcı ve satıcı bilgileri kamuya açıklanmadığından, özel emir işlemlerinin hangi yatırımcılar arasında gerçekleştirildiği her zaman belirlenemiyor.

Özel emir işlemleri, tek başına ilgili hisse senedine yönelik yeni yatırımcı talebi veya fiyat artışı beklentisi olarak değerlendirilmemelidir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.