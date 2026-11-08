Borsa İstanbul'da yeni haftanın temettü takvimi belli oldu. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR), 2025 yılı kârından dört taksit halinde gerçekleştireceği nakit temettü dağıtımının ikinci taksitine hazırlanıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ikinci taksit için hak kullanım tarihi 9 Kasım, ödeme tarihi ise 11 Kasım 2026 olarak belirlendi.

GÖKNUR GIDA (GOKNR) NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK?

Göknur Gıda'nın ikinci taksit temettü dağıtımına ilişkin bilgiler şöyle:

Hisse kodu GOKNR Temettü hak kullanım tarihi 9 Kasım 2026 Temettü ödeme tarihi 11 Kasım 2026 Pay başına brüt temettü 0,3062928 TL Pay başına net temettü 0,2603488 TL Stopaj oranı %15 Ödeme şekli Nakit

GOKNR TEMETTÜ TAKVİMİ: İKİ TAKSİT DAHA KALDI

Şirket, 2025 yılı kârından toplam dört taksit halinde nakit temettü dağıtılmasına karar vermişti.

İlk taksit ödemesi 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

İkinci taksit 11 Kasım 2026'da hesaplara geçecek. Kalan iki taksitin ödeme tarihleri ise 10 Şubat ve 12 Mayıs 2027 olarak açıklandı.

Dört taksit sonunda yatırımcılara pay başına toplam brüt 1,2251712 TL, net 1,0413952 TL nakit kâr payı dağıtılmış olacak.

GÖKNUR GIDA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Göknur Gıda, 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını 6 Kasım Cuma günü KAP üzerinden yayımladı.

Şirket, yılın ilk dokuz ayında 594,72 milyon TL ana ortaklık net kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 841,63 milyon TL olan net kâr, yıllık bazda yaklaşık yüzde 29,3 azaldı.

Şirketin dokuz aylık hasılatı ise 14,03 milyar TL'den 12,98 milyar TL'ye geriledi. Böylece satış gelirlerinde yaklaşık yüzde 7,5 düşüş kaydedildi.

GKNR bilanço detay sayfasını görüntülemek için tıklayınız.

Yalnızca üçüncü çeyreğe bakıldığında ise ana ortaklık net kârı 16,42 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 100,57 milyon TL olan net kârda yaklaşık yüzde 83,7 oranında azalma gerçekleşti.

GOKNR HİSSELERİ SON BİR HAFTADA YÜZDE 14,94 YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da GOKNR hisseleri 6 Kasım Cuma gününü 13,85 TL seviyesinden tamamladı.

30 Ekim'de 12,04 TL'den kapanan hisse, 2-6 Kasım işlem haftasında yaklaşık yüzde 14,94 değer kazandı.

Bununla birlikte hissede son bir aylık dönemde yüzde 4,28, yılbaşından bu yana ise yaklaşık yüzde 29,9 oranında düşüş bulunuyor.

GOKNR, son işlem gününde yüzde 1,99 yükselişle kapanırken aynı gün üçüncü çeyrek finansal sonuçları seans sonrasında kamuoyuyla paylaşıldı.

GÖKNUR GIDA'DA KAYYIM KARARI KALDIRILMIŞTI

Göknur Gıda, ağustos ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

Şirket, 13 Ağustos'ta yaptığı KAP açıklamasında soruşturma kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin ilgili mercilerle paylaşıldığını duyurmuştu.

Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 13 Ağustos tarihli kararıyla şirkete TMSF yönetim kayyımı atanmasına karar verilmişti.

Ancak Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14 Ağustos tarihli kararıyla söz konusu yönetim kayyımlığı tedbiri kaldırılmıştı.

Şirket, 17 Ağustos'ta KAP üzerinden yaptığı açıklamada mevcut yönetim yapısının ve faaliyetlerinin olağan şekilde devam ettiğini, soruşturma kapsamında savcılığa sunulan bilgi ve belgelerin de iade edildiğini bildirmişti.

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