Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 6 Kasım tarihli bülteninde İsvea Seramik (ISVEA) paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 22 kişi hakkında suç duyurusu kararı alınmasının ardından şirketten açıklama geldi. İsvea Seramik, söz konusu kişilerle şirketin, hâkim ortağının ve yönetiminin herhangi bir ilişkisi bulunmadığını bildirdi. Şirket, halka arz sürecindeki pay dağıtımı ve yatırım fonlarının işlemlerine ilişkin de açıklamada bulundu.

ISVEA'DAN SPK KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirket, SPK kararlarının kendi tüzel kişiliğine yönelik olmadığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu kararlar Şirketimiz tüzel kişiliğine yönelik olmayıp, kararlara konu gerçek kişiler ile Şirketimiz, hâkim ortağımız ve yönetimimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. İlgili işlemlerde Şirketimizin herhangi bir dahli, yönlendirmesi veya koordinasyonu söz konusu değildir."

HALKA ARZ VE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN İDDİALARA YANIT

İsvea Seramik, halka arz kapsamında kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen pay dağıtımının SPK'nın ilgili ilke kararına uygun olduğunu bildirdi.

Şirket, halka arz sonrasında yatırım fonları tarafından ikincil piyasada gerçekleştirilen pay alım satım işlemleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını da açıkladı.

KAP bildiriminde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Halka arzımız kapsamında kurumsal yatırımcılara yapılan pay dağıtımı, SPK'nın ilgili ilke kararına tam uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonrasında yatırım fonları tarafından ikincil piyasada gerçekleştirilen pay alım ve satım işlemleriyle de hiçbir ilgimiz yoktur. Şirketimiz ile söz konusu fonlar arasında pay dağıtımı ve ikincil piyasa işlemlerine yönelik herhangi bir özel anlaşma veya koordinasyon bulunmamaktadır."

SPK'DAN 22 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

SPK'nın 2026/79 sayılı bülteninde ISVEA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 22 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kararlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında alındı.

Ayrıca ilgili işlemler nedeniyle iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına yönelik tedbir kararları açıklandı.

İsvea Seramik ise yaptığı açıklamada, söz konusu işlemlerde şirketin, hâkim ortağının veya yönetiminin herhangi bir dahli ya da koordinasyonu bulunmadığını bildirdi.